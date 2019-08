Pogromca Piasta odpadł z kwalifikacji Ligi Mistrzów

10.07 - W pierwszym spotkaniu 1. rundy kwalfikacji do Ligi Mistrzów BATE Borysów podejmowało Piasta Gliwice.

W pierwszym meczu BATE zwyciężyło u siebie 2:1. W rewanżu, który został rozegrany w środę, mistrzowie Białorusi roztrwonili przewagę. Po porażce 0:2 w Trondheim pożegnali się z rozgrywkami.



W pierwszej rundzie eliminacji LM BATE okazało się za mocne dla Piasta Gliwice (1:1, 2:1).

Finowie odpadli, zagrają z Piastem

Mistrzowie Polski w czwartek zagrają na wyjeździe z FK Ryga w rewanżowym spotkaniu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. U siebie gliwiczanie wygrali 3:2 i jeśli awansują, ich kolejnym rywalem będzie HJK Helsinki. Finowie w eliminacjach Ligi Mistrzów nie sprostali Crvenie Zvezdzie Belgrad.



We wtorek z marzeniami o Lidze Mistrzów pożegnało się PSV Eindhoven. Holenderski klub został wyeliminowany przez FC Basel.



Wyniki rewanżowych meczów 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów (gwiazdka - awans):

środa, 31 lipca

HJK Helsinki - *Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (0:0); (pierwszy mecz 0:2)

*Rosenborg Trondheim - BATE Borysów 2:0 (0:0); (1:2)

*Karabach Agdam - Dundalk FC 3:0 (1:0); (1:1)

AIK Sztokholm - *NK Maribor 3:2 po dogrywce (1:1, 2:1); (1:2)

*FC Kopenhaga - The New Saints FC 1:0 (0:0); (2:0)

wtorek, 30 lipca

JK Nomme Kalju - *Celtic Glasgow 0:2 (0:1); 0:5

Maccabi Tel Awiw - *CFR Cluj 2:2 (1:2); 0:1

*APOEL Nikozja - FK Sutjeska Niksic 3:0 (2:0); 1:0

*Dinamo Zagrzeb - Saburtalo Tbilisi 3:0 (0:0); 2:0

*FC Basel - PSV Eindhoven 2:1 (1:1); 2:3

Valletta FC - *Ferencvaros Budapeszt 1:1 (1:0); 1:3

*Olympiakos Pireus - Viktoria Pilzno 4:0 (0:0); 0:0