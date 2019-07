Piast wykorzystał przewagę. Mistrz Polski prowadzi z BATE

Natychmiastowa odpowiedź Piasta! Hateley dośrodkował z rzutu wolnego. Piłkę niefortunnie wybił Simović i niewiele brakowało, żeby wpadła do bramki BATE!

BATE ruszyło do przodu i omal nie objęło prowadzenia. Stasiewicz z łatwością minął w polu karnym Pietrowskiego, ale w ostatniej chwili został zablokowany przez Czerwińskiego. Piast miał sporo szczęścia.

Kilka podań Piasta na połowie gospodarzy. Piłka w końcu trafiła do Kirkeskova, który próbował dośrodkować do Parzyszka. Niecelnie.

18:30

- Znamy wartość zespołu BATE. Wiemy, jak grają, widzieliśmy ich na żywo. Plusem dla nich jest to, że są w trakcie sezonu, my do rozgrywek dopiero się przygotowujemy - przyznał w rozmowie z eurosport.pl trener Piasta Waldemar Fornalik.