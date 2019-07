Piast zaczyna walkę o Ligę Mistrzów. "Faworytem jest BATE"

08.03 | Zobacz, co powiedział po meczu Górnik Zabrze - Piast Gliwice trener gości Waldemar Fornalik. Jego zespół wygrał 2:0 po golach Kirkeskova i Sedlara.

Kiedy i gdzie mecz BATE - Piast?

Pierwsze spotkanie BATE - Piast odbędzie się w środę o godzinie 19. Drużyna Waldemara Fornalika rozpocznie w ten sposób swoją pierwszą w historii batalię o awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Rewanż w Gliwicach - tydzień później (17 lipca o godz. 20).

BATE bardziej doświadczone

BATE ma zdecydowanie bogatsze doświadczenie w europejskich pucharach. 15-krotny mistrz Białorusi w latach 2008-16 pięciokrotnie wystąpił w zasadniczej części Champions League. Po raz ostatni zagrał w niej w sezonie 2015/16, trafiając do grupy z Barceloną, Romą i Bayerem Leverkusen (BATE z pięcioma punktami zajęło ostatnie miejsce).



W krajowej ekstraklasie jest dominatorem - mistrzostwo zdobywa co roku od sezonu 2006 (na Białorusi gra się systemem wiosna-jesień). Po 14 kolejkach obecnych rozgrywek z 34 punktami jest na drugim miejscu, dwa traci do prowadzącego Dynama Brześć. Ostatni raz mecz o ligowe punkty BATE przegrało 6 maja - z FK Haradzieją 0:1.

Piast z nowymi piłkarzami

Piast do rywalizacji z najlepszą białoruską drużyną ostatnich lat przystąpi po zgrupowaniu w ośrodku węgierskiej federacji w Telki koło Budapesztu.

W trakcie przerwy między sezonami Piast pozyskał słowackiego obrońcę Tomasa Huka, pomocnika Sebastiana Milewskiego z Zagłębia Sosnowiec i Słowaka Jakuba Holubka, który może grać na pozycji lewego obrońcy lub pomocnika, oraz hiszpańskiego napastnika Daniego Aquino.

Po stronie ubytków należy natomiast zapisać przede wszystkim serbskiego obrońcę Aleksandara Sedlara, a także Tomasza Jodłowca i Pawła Tomczyka, którym skończyły się wypożyczenia.

Źródło: newspix.pl Piast gotowy do meczu z BATE

Fornalik: faworytem jest BATE

Trener Piasta Waldemar Fornalik zaznaczył, że starał się zrobić wszystko, by jak najlepiej przygotować zespół do pucharowej konfrontacji.

- Czy nam się udało wypracować optymalną formę - na to odpowie środowy mecz. Nie jest łatwo osiągnąć taką dyspozycję, jak rywal będący w pełni sezonu. Sporo wiedzieliśmy o BATE, bezpośrednie obserwacje tej drużyny jeszcze nasza wiedzę zwiększyły - przyznał szkoleniowiec.

Jego zdaniem, jeśli Piast będzie w takiej formie, jaką prezentował w trakcie ostatniego sezonu, to jest w stanie awansować dalej. - Dziś na papierze na pewno faworytem jest BATE, zespół doświadczony w europejskich pucharach. Jednak rok temu nikt nie pomyślał, że Piast może być mistrzem Polski. Chciałbym, aby tu też udało się sprawić niespodziankę - zaznaczył Fornalik.

Kolejni rywale czekają

Zwycięzca dwumeczu BATE - Piast w drugiej rundzie trafi na lepszego z pary tworzonej przez północnoirlandzki Linfield FC lub norweski Rosenborg Trondheim. Przegrany "spadnie" do Ligi Europy, gdzie w drugiej rundzie kwalifikacji zmierzy się ze słabszym w rywalizacji między irlandzkim Dundalk FC a FK Ryga.

Program 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów (rewanże 16-17 lipca):

9 lipca, wtorek

FK Astana (Kazachstan) - CFR Cluj (Rumunia) (godz. 15.00)

Ararat-Armenia (Armenia) - AIK Sztokholm (Szwecja) (16.00)

JK Nomme Kalju (Estonia) - Skendija Tetowo (Macedonia Płn.) (18.00)

HJK Helsinki (Finlandia) - HB Torshavn (Wyspy Owcze) (18.00)

FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) - Celtic Glasgow (Szkocja) (19.45)

The New Saints (Walia) - KF Feronikeli Glogovac (Kosowo) (20.00)

Suduva Mariampol (Litwa) - Crvena Zvezda (Serbia) (20.00)

F91 Dudelange (Luksemburg) - FC Valletta (Malta) (20.00)

10 lipca, środa

Partizani Tirana (Albania) - Karabach Agdam (Azerbejdżan) (17.30)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Saburtalo Tbilisi (Gruzja) (19.00)

BATE Borysów (Białoruś) - Piast Gliwice (19.00)

Ferencvaros Budapeszt (Węgry) - Łudogorec Razgrad (Bułgaria) (20.00)

Slovan Bratysława (Słowacja) - Sutjeska Niksic (Czarnogóra) (20.15)

Linfield FC (Irlandia Płn.) - Rosenborg Trondheim (Norwegia) (20.45)

Dundalk FC (Irlandia) - FK Ryga (Łotwa) (20.45)

Valur Reykjavik (Islandia) - NK Maribor (Słowenia) (22.00)