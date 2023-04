Bartosz Salamon z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego

Lederman: to duży honor być na tej liście

Lederman: to duży honor być na tej liście

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

Santos: to nie może się więcej wydarzyć

Santos: to nie może się więcej wydarzyć

Jak informuje Lech, próbka A badania przeprowadzonego u Salamona, jednego z najlepszych graczy meczu eliminacji Euro 2024 przeciwko Albanii (1:0), wykazały obecność chlortalidonu, "substancji stosowanej w leczeniu nadciśnienia i nie przynoszącej żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika".

W przepisach antydopingowych substancja ta widnieje w grupie tak zwanych "diuretyków i środków maskujących".

Kosztowna pomyłka z rzutu karnego. Lech dał się zaskoczyć w Poznaniu Żaden z trzech... czytaj dalej »

Lech podjął działania

W opublikowanym oświadczeniu poznański klub dodał, że jest przekonany o niewinności swojego zawodnika. Zapowiedział też podjęcie kroków w celu wyjaśnienia sytuacji.

"To pierwszy przypadek pozytywnego wyniku testu przy kilkudziesięciu testach, którym nasi zawodnicy byli poddani w ostatnich sezonach. Wyjaśnieniu będzie podlegać to, w jaki sposób wykryta substancja dostała się do organizmu piłkarza. Gracz nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji sztabu medycznego KKS Lech" - napisano w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej klubu.

"Zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy przekonani. Ma nasze pełne wsparcie. Gracz przy naszym udziale zgłasza się do organizacji antydopingowych z wnioskiem o ponowienie badania. Lech stosuje wszystkie procedury przewidziane przepisami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Dlatego jako klub jesteśmy gotowi do pełnej współpracy w celu wyjaśnienia sprawy" - dodano.

"Po pierwsze, powołaliśmy niezależną komisję złożoną z ekspertów, którzy zbadają dokładnie okoliczności. A po drugie, deklarujemy pełną chęć współpracy z wszystkimi instytucjami, zarówno piłkarskimi (FIFA, UEFA, PZPN), jak i odpowiedzialnymi za sprawy związane z dopingiem w sporcie (WADA i Polska Agencja Antydopingowa - POLADA)" - zakończono oświadczenie.

Salamon zaskoczony wiadomością

Do sprawy odniósł się też sam zawodnik, który skomentował ją na Twitterze.

"Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuję i zawsze konsultuję go z lekarzem klubu. Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy" - napisał obrońca.



Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuje i zawsze konsultuję go z lekarzem Klubu

Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy https://t.co/BW6pM6s7JG — Bartosz Salamon (@salamon1591) April 4, 2023

32-letni Salamon to podstawowy obrońca Kolejorza i 11-krotny reprezentant Polski. Wystąpił w ostatnim spotkaniu Biało-Czerwonych z Albanią w Warszawie, choć początkowo nie został powołany do kadry Fernando Santosa. Do drużyny prowadzonej przez Portugalczyka dołączył dopiero po tym, jak zgrupowanie opuścił kontuzjowany Kamil Piątkowski.