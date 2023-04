Salamon na dopingu. Co grozi Lechowi i skąd zakazana substancja w organizmie?

Bartosz Salamon wrócił do reprezentacji Polski

Informacja o pozytywnym wyniku badania antydopingowego obrońcy reprezentacji Polski zszokowała środowisko piłkarskie we wtorek wieczorem.

"Lech Poznań otrzymał we wtorek informację, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po rewanżowym meczu ze szwedzkim Djurgardens IF w Sztokholmie dała wynik pozytywny, który wykazał obecność chlortalidonu, substancji stosowanej w leczeniu nadciśnienia i nieprzynoszącej żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Piłkarz nie został zawieszony i może bez przeszkód grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy" - przekazano w oświadczeniu klubu.

Lech niezagrożony w Lidze Konferencji

Bartosz Salamon z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego Bartosz Salamon... czytaj dalej » Taki obrót spraw kazał zadać pytanie, czy mistrzom Polski, którzy wyeliminowali szwedzką ekipę w 1/8 finału Ligi Konferencji, grożą jakieś konsekwencje. Odpowiedź brzmi nie, a znajdujemy ją w przepisach antydopingowych FIFA - Lech byłby zagrożony konsekwencjami, gdyby pozytywny wynik testu antydopingowego otrzymał więcej niż jeden gracz.

Jak czytamy w dokumencie, "jeżeli więcej niż jeden członek zespołu został powiadomiony o naruszeniu przepisów antydopingowych zgodnie z sekcją trzecią rozdziału dziewiątego organ zarządzający rozgrywkami przeprowadzi "testy celowe" całego zespołu w trakcie trwania rozgrywek".

- W przypadku dwóch piłkarzy sytuacja nie jest zero-jedynkowa - mówi w rozmowie z eurosport.pl dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA. Jak precyzuje, "każdy przypadek jest inny, bo pod uwagę brany jest wkład tych dwóch piłkarzy w omawiany mecz - istotnym jest tu, czy grali oni całe spotkanie, tylko w końcówce czy siedzieli na ławce rezerwowych".

W przypadku gdy wyniki pozytywne otrzyma więcej niż dwóch członków drużyny, "Komisja Dyscyplinarna FIFA lub zainteresowany związek nakłada na drużynę lub klub odpowiednią karę" - czytamy dalej w przepisach piłkarskiej centrali.

Czym jest chlortalidon?

Dostał awaryjne powołanie, jest wygranym zgrupowania. "Wszystko znienacka przyszło" Bartosz Salamon... czytaj dalej » Chlortalidon, który wykryto w organizmie Salamona, jest substancją stosowaną w leczeniu nadciśnienia i nie przynoszącą żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. W przepisach antydopingowych POLADA substancja ta widnieje w grupie tak zwanych "diuretyków i środków maskujących". Używana jest zwykle do maskowania obecności w organizmie innych zakazanych środków.

Czy zatem chlortalidon znalazł się w organizmie obrońcy Lecha Poznań przypadkowo? - Prawda jest taka, że zawsze taka szansa istnieje. Mógł to być lek, suplement diety jest mniej prawdopodobny. Żywność bym wykluczył - podkreśla dr Rynkowski. Jak dodał, substancja ta stosowana może być do zbijania wagi, ale w jego opinii nie w przypadku piłki nożnej.

Lech podjął działania

W opublikowanym oświadczeniu poznański klub dodał, że jest przekonany o niewinności swojego zawodnika. Zapowiedział też podjęcie kroków w celu wyjaśnienia sytuacji.

"To pierwszy przypadek pozytywnego wyniku testu przy kilkudziesięciu testach, którym nasi zawodnicy byli poddani w ostatnich sezonach. Wyjaśnieniu będzie podlegać to, w jaki sposób wykryta substancja dostała się do organizmu piłkarza. Gracz nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji sztabu medycznego KKS Lech" - napisano w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej klubu.

"Zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy przekonani. Ma nasze pełne wsparcie. Gracz przy naszym udziale zgłasza się do organizacji antydopingowych z wnioskiem o ponowienie badania. Lech stosuje wszystkie procedury przewidziane przepisami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Dlatego jako klub jesteśmy gotowi do pełnej współpracy w celu wyjaśnienia sprawy" - dodano.

"Po pierwsze, powołaliśmy niezależną komisję złożoną z ekspertów, którzy zbadają dokładnie okoliczności. A po drugie, deklarujemy pełną chęć współpracy z wszystkimi instytucjami, zarówno piłkarskimi (FIFA, UEFA, PZPN), jak i odpowiedzialnymi za sprawy związane z dopingiem w sporcie (WADA i Polska Agencja Antydopingowa - POLADA)" - zakończono oświadczenie.

Salamonowi realnie grożą dwa lata zawieszenia, ale wciąż pozostaje możliwość przebadania próbki B. Może do tego dojść tylko na wniosek piłkarza. Gdyby próbka B potwierdziła wynik próbki A, to wtedy ruszy właściwe postępowanie realizowane przez organ dyscyplinarny UEFA. Niezależenie od tego, zawodnik może już składać wyjaśnienia do UEFA.

Piłkarz ma siedem dni na złożenie wniosku. Czas biegnie od wtorku.

Salamon zaskoczony wiadomością

Do sprawy odniósł się też sam zawodnik, który skomentował ją na Twitterze.

"Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuję i zawsze konsultuję go z lekarzem klubu. Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy" - napisał obrońca.

32-letni Salamon to podstawowy obrońca Kolejorza i 11-krotny reprezentant Polski. Wystąpił w ostatnim spotkaniu Biało-Czerwonych z Albanią w Warszawie, choć początkowo nie został powołany do kadry Fernando Santosa. Do drużyny prowadzonej przez Portugalczyka dołączył dopiero po tym, jak zgrupowanie opuścił kontuzjowany Kamil Piątkowski.