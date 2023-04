Lech czeka na wyrok. "Nie mamy nic do ukrycia"

Nagła decyzja UEFA, trener Lecha zaskoczony. "Dla mnie to niewyobrażalne" John van den Brom... czytaj dalej » Informacja o tym, że Salamon miał pozytywny wynik testu antydopingowego pojawiła się 4 kwietnia. W jego organizmie wykryto moczopędny chlortalidon, który może maskować stosowanie innych zabronionych substancji.

Mimo że testy przeprowadzono po meczu Ligi Konferencji Europy z ekipą Djurgardens, zawodnik nie został od razu zawieszony przez UEFA.

Zagrał mimo pozytywnego wyniku

Co więcej, kilka dni po podanej przez Lecha wiadomości, wystąpił w derbach Poznania, które Kolejorz wygrał z Wartą 2:0.

Potem Salamon, jak gdyby nigdy nic, szykował się do występu w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji Europy z Fiorentiną (1:4). Krótko przed rozpoczęciem spotkania dowiedział się, że jednak w nim nie zagra. UEFA zawiesiła go na trzy miesiące.

Kilka dni wcześniej klub i zawodnik poprosili o zbadanie próbki B. Nie zdarzają się przypadki, aby dawała ona inny wynik niż próbka A. Obie są tworzone z materiału pobranego w tym samym momencie.

Źródło: Newspix Salamon jest zawieszony na trzy miesiące

Piłkarze Lecha...

Co z wynikiem próbki B? Nieoficjalnie od poniedziałku przyznaje się, że i ona jest niekorzystna dla obrońcy reprezentacji Polski.

- Nic nie komentujemy w tym temacie, ponieważ oficjalnie nic nie wiemy. Po drugie, i tak nie komentujemy tej sprawy, bo nie możemy tego robić. Mamy zakaz. Nie możemy wypowiadać się w temacie Bartka. Dotyczy to mnie, prezesów i jego samego. Nic więcej nie mówimy ponad to, co będzie podawane w komunikatach. To nasze wewnętrzne ustalenia - wyjaśnia eurosport.pl rzecznik Lecha.

Lech otwarty na współpracę

Przedstawiciel klubu jednocześnie dodaje, że w tym momencie nie można przewidzieć, kiedy komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany.

- Jeżeli będzie coś do przekazania, to zrobimy to. Zdajemy sobie sprawę, że to zajmie chwilę. Gdy cokolwiek będziemy wiedzieć, to będziemy to komunikować. Jesteśmy otwarci. To my poinformowaliśmy o temacie próbki A. Nie mamy nic do ukrycia. Czekamy na informację prosto z UEFA, bo to ona od początku prowadzi tę sprawę. My możemy współpracować z każdym, kto się zajmuje tym tematem. Postępowanie jest związane z UEFA, bo badanie piłkarza przeprowadzono po meczu Ligi Konferencji. Całe postępowanie dyscyplinarne prowadzi UEFA. Jakiekolwiek informacje będziemy otrzymać stamtąd - dodaje Henszel.

31-letniemu Salamonowi grozi w najlepszym przypadku dwa lata zawieszenia, gdy udowodni, że niedozwoloną substancję przyjął przypadkowo. W najgorszym - aż cztery.