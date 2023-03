Dostał awaryjne powołanie, jest wygranym zgrupowania. "Wszystko znienacka przyszło"

Stoper Lecha Poznań początkowo nie znalazł się w grupie zawodników powołanych przez selekcjonera Fernando Santosa, ale dołączył do drużyny, po tym jak zgrupowanie opuścił kontuzjowany Kamil Piątkowski.

- Wszystko znienacka przyszło. Po świetnym tygodniu z Lechem przyszło awaryjne powołanie. Stawiłem się, starałem się wykonywać swoje zadania. Cieszę się, że trener mi zaufał, to dla mnie było bardzo ważne - podkreślił po meczu w rozmowie z dziennikarzami Salamon.

- Starałem się wkomponować w zespół, pomóc stabilności w obronie i myślę, że to się udało. Nie patrzę na to, czy gram w ekstraklasie, czy w Serie A kiedyś grałem, staram się robić to jak najlepiej i pomóc zespołowi - dodał.

- Patrząc na to, w jakich okolicznościach dołączyłem do kadry tydzień temu, nie wyobrażałem sobie, że będę dzisiaj w pierwszym składzie i zagram cały mecz. Jestem z tego bardzo zadowolony. Wiem jak ważne było to zwycięstwo dla naszej reprezentacji. Po tym kiepskim początku w Pradze liczyły się dla nas tylko trzy punkty - oświadczył.

W meczu z Albanią tworzył duet stoperów z Janem Bednarkiem z Southampton. - Korzystałem z mojego doświadczenia i wieku, choć w porównaniu do Janka zagrałem mało spotkań w reprezentacji. Chciałem z nim współgrać i pomagać bocznym obrońcom: Jakubowi Kiwiorowi i Przemysławowi Frankowskiemu. Chcieliśmy stworzyć kompakt. Zrobiłem to, co potrafię i co robię w klubie - dodał 31-latek w rozmowie z TVP Sport.

Jedynego gola strzelił na Stadionie Narodowym Karol Świderski. - Mam wrażenie, że kontrowaliśmy grę. W pierwszej połowie zdobyliśmy bramkę. Oczywiście najlepiej byłoby zabić ten mecz i strzelić drugą, ale to się nie udało. Myślę jednak, że poza jedną sytuacją, nie było z tyłu niebezpieczeństw. Chodziło o to, żeby w przekonujący sposób zdobyć trzy punkty i myślę, że to zrobiliśmy - zaznaczył.



W 88. minucie Albańczycy przeprowadzili kontratak, który mógł zakończyć się wyrównującym golem. Myrto Uzuni dostał precyzyjne podanie w pole karne i oddał strzał, ale piłka przeszła obok lewego słupka.



- Każda strata stwarza zagrożenie, ale myślę, że nasza reakcja po stracie była dobra. Był szybki powrót w pole karne i odbudowanie pozycji, więc Albańczycy nie dochodzili do strzału. Wprowadzało to trochę nerwowości w grę, ale to jest normalne. Każdy stały fragment wprowadza jakieś niebezpieczeństwo, ale żadne poważne strzały im z tego nie wyszły. Jestem zadowolony z reakcji na błędy - ocenił reprezentant Polski.

Polska - Albania 1:0 (1:0)

Karol Świderski (41)



Żółte kartki: Polska - Karol Linetty, Bartosz Salamon. Albania - Elseid Hysaj, Qazim Laci.

Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia). Widzów 56 227.



Polska: Wojciech Szczęsny - Przemysław Frankowski, Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior - Nicola Zalewski (68. Michał Skóraś), Karol Linetty (77. Damian Szymański), Piotr Zieliński, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski, Karol Świderski (89. Sebastian Szymański).



Albania: Thomas Strakosha - Ivan Balliu, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Elseid Hysaj - Ylber Ramadani, Klaus Gjasula (88. Qazim Laci), Kristjan Asllani (76. Nedim Bajrami), Jasir Asani (70. Anis Mehmeti) - Myrto Uzuni, Sokol Cikalleshi (76. Taulant Seferi).



