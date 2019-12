Kapustka wrócił po ciężkiej kontuzji. Dostał szansę od menedżera Leicester

22-letni Kapustka w marcu zerwał więzadła krzyżowe podczas meczu drugiej ligi belgijskiej. Występował wówczas w drużynie Oud-Heverlee Leuven, do której został wypożyczony z Leicester.

Leczenie trwało kilka miesięcy, piłkarz stracił po drodze szanse na występ w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Do treningów z pełnymi obciążeniami wrócił w połowie listopada.

Kapustka bez debiutu w Premier League

Ostatnio ćwiczy z pierwszym zespołem Leicester, rewelacji Premier League zajmującej po 16 kolejkach drugie miejsce w tabeli. W ten sposób Kapustka dostał szansę od menedżera Brendana Rodgersa, który postanowił dokładnie przyjrzeć się umiejętnościom polskiego pomocnika.



Kapustka musi walczyć o swoją pozycję. Do tej pory nie była ona za mocna. Były zawodnik Cracovii, który trafił do Leicester, ówczesnego mistrza Anglii, latem 2016 roku, dwukrotnie był wypożyczany - do Freiburga i Oud-Heverlee Leuven.



Gotowy do gry w Premier League, w której jeszcze nie zadebiutował, ma być w styczniu. Na razie w najbliższy weekend prawdopodobnie wystąpi w spotkaniu ekipy U-23.



Wyświetl ten post na Instagramie. Nice to be again with lads Post udostępniony przez Bartosz Kapustka (@kapi67) Gru 12, 2019 o 11:11 PST

Niewykluczone też, że Kapustka na początku 2020 roku znów zostanie wypożyczony. Kłopoty z regularną grą sprawiły, że piłkarz stracił miejsce w seniorskiej reprezentacji Polski, choć błysnął podczas Euro 2016. W kadrze do tej pory zagrał 14 razy, zdobył trzy bramki.