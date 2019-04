Bartosz Kapustka się nie poddaje. Trzy dni po operacji rozpoczął rehabilitację

Szymański mówi o porównaniach do Kapustki

Video: tvn24

25.5 | - Na pewno nie jest łatwe być drugim Bartkiem Kapustką, bo on miał bardzo udane wejście do kadry - powiedział Sebastian Szymański, który walczy o wyjazd na mundial do Rosji.

