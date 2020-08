"Długo wyczekiwana wiadomość". Bartosz Kapustka oficjalnie w Legii

Kapustka przechodził testy medyczne już od poniedziałku, a oficjalne dopięcie transakcji wydawało się kwestią czasu. Klamka ostatecznie zapadła w czwartek.

"Długo wyczekiwana wiadomość. Trochę was przetrzymaliśmy... Bartosz Kapustka oficjalnie piłkarzem Legii Warszawa" - napisano w mediach społecznościowych klubu po godzinie 16.



Długo wyczekiwana wiadomość



Trochę Was przetrzymaliśmy...



BARTOSZ KAPUSTKA OFICJALNIE ZAWODNIKIEM LEGII WARSZAWA



Fot. @mat_kostrzewapic.twitter.com/qiT7NbJ0mi — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 13, 2020





Jeden z największych polskich talentów

"Głoście światu powrót króla". Artur Boruc piłkarzem Legii Hitowy transfer w... czytaj dalej » Kapustka od kilku lat był uznawany za jeden z największych talentów w polskim futbolu. W reprezentacji narodowej rozegrał dotychczas 14 meczów i strzelił trzy gole.



W 2016 roku pokazał się z dobrej strony w mistrzostwach Europy we Francji, gdzie Polska dotarła do ćwierćfinału. Komplementowany piłkarz przeszedł z Cracovii do sensacyjnego wówczas mistrza Anglii Leicester City.



Tam jednak nie zrobił furory. Nie zagrał ani razu w Premier League, wystąpił natomiast w trzech meczach o Puchar Anglii.



Później został wypożyczony do niemieckiego Freiburga, a sezon 2018/19 spędził w barwach Oud-Heverlee Leuven w drugiej lidze belgijskiej.



Wiosną 2019 roku doznał bardzo poważnej kontuzji kolana i z tego powodu nie zagrał w mistrzostwach Europy do lat 21.



Po powrocie z wypożyczenia do Oud-Heverlee i wyleczeniu urazu występował w rezerwach Leicester City.



Kapustka to wszechstronny zawodnik, może grać na środku lub bokach pomocy.

Kolejny głośny transfer

Warszawski klub sprowadził tego lata już m.in. byłego bramkarza reprezentacji Polski Artura Boruca (ostatnio AFC Bournemouth), Serba Filipa Mladenovicia z Lechii Gdańsk i Portugalczyka Rafaela Lopesa z Cracovii.