Powrót Kapustki do ekstraklasy coraz bliżej. Zostały tylko testy medyczne

Dobre losowanie Legii. W drodze do LM może trafić na swojego byłego trenera Jedna niewiadoma... czytaj dalej » Kapustka od kilku lat był uznawany za jeden z największych talentów w polskim futbolu. W reprezentacji rozegrał dotychczas 14 meczów i strzelił trzy gole. Błysnął na Euro 2016, gdzie Polska dotarła do ćwierćfinału. Dzięki temu pomocnik zapracował na transfer z Cracovii do ówczesnego mistrza Anglii - Leicester City.

Premier League jednak nie podbił. W angielskiej ekstraklasie nawet nie zadebiutował, wystąpił tylko w trzech spotkaniach krajowego pucharu. Później został wypożyczony do klubu Bundesligi Freiburga, a sezon 2018/19 spędził w barwach Oud-Heverlee Leuven w drugiej lidze belgijskiej.

Ciężka kontuzja i rezerwy

Wiosną 2019 roku doznał ciężkiej kontuzji kolana i nie zagrał w mistrzostwach Europy do lat 21. Po jej wyleczeniu i powrocie z Belgii grał głównie w rezerwach Leicester City.



Warszawski klub sprowadził tego lata już m.in. byłego bramkarza reprezentacji Polski Artura Boruca (ostatnio AFC Bournemouth), Serba Filipa Mladenovica z Lechii Gdańsk i Portugalczyka Rafaela Lopesa z Cracovii.