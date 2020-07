Białkowski zachwyca na Wyspach. Rekord czystych kont i szansa na awans

21.03 2018 | W 2007 roku był podstawowym bramkarzem, kiedy reprezentacja Polski do lat 20 ogrywała Brazylię na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Wtedy wydawało się, że bramy dorosłej kadry stoją przed Bartosza Białkowskiego otworem, ale musiało minąć aż jedenaście lat, by pojawił się na zgrupowaniu pierwszej drużyny Biało-Czerwonych.

Bezpośredni awans do ekstraklasy zdobędą dwa najlepsze zespoły Championship. Ekipy z miejsc 3-6 powalczą natomiast o trzeci bilet do elity. Millwall na dwie kolejki przed końcem sezonu traci do tej strefy zaledwie dwa punkty.

Białkowski okazał się idealnym wzmocnieniem ekipy Lwów, do której trafił przed obecnym sezonem ze spadkowicza Championship Ipswich Town.

Weteran angielskich boisk początkowo był tylko wypożyczony, lecz swoją postawą między słupkami szybko zapracował na transfer definitywny. Z każdym kolejnym meczem utwierdzał szefów klubu, że była to słuszna decyzja.

W 44 ligowych występach zanotował 16 spotkań bez straty bramki. To najlepszy wynik na Wyspach, licząc dwie najwyższe klasy rozgrywkowe.

Na liście znajdują się przede wszystkim bramkarze z zaplecza ekstraklasy z uwagi na większą liczbę klubów niż w Premier League (w Championship rywalizują 24 drużyny), a co za tym idzie więcej szans na zachowanie czystego konta.



Most clean sheets in 2019/20 (#PremierLeague + C'ship):



16: BIALKOWSKI*

15: Casilla, Marshall, Raya

14: Ederson, Pope, Johnstone

13: Alisson, Henderson, Rafael, Rodák, Samba



* inc. appearance v PNE on 3/8/19 as 43rd minute sub.





Dla Białkowskiego to niesamowity progres w porównaniu do poprzednich rozgrywek. Przed rokiem jego Ipswich Town z hukiem spadło do League One, zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Polak wystąpił w 28 spotkaniach ligowych i w każdym z nich przynajmniej raz musiał wyciągać piłkę z siatki. Niezależnie od tego, czy pogoń za barażami do Premier League jego obecny klub zakończy powodzeniem, Białkowski już może czuć się wielkim wygranym tego sezonu. Na Wyspach znów jest o nim głośno.

Na angielskich boiskach spędził niemal całą swoją karierę. Zaczynał w 2006 roku w Southampton, lecz nadal czeka na swój pierwszy występ w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ma za to na koncie debiut w pierwszej reprezentacji Polski, zaliczony w towarzyskim meczu z Nigerią w 2018 roku.