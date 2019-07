Białkowski w końcu zmienił klub. "Minęło kilka szalonych tygodni"

21.03.2018 | W 2007 roku był podstawowym bramkarzem, kiedy reprezentacja Polski do lat 20 ogrywała Brazylię na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Wtedy wydawało się, że bramy dorosłej kadry stoją przed Bartosza Białkowskiego otworem, ale musiało minąć aż jedenaście lat, by pojawił się na zgrupowaniu pierwszej drużyny Biało-Czerwonych.

19. 3 | - Już traciłem nadzieję, że dostanę kiedyś powołanie, ale teraz podejmuję rękawicę – przyznał bramkarz Bartosz Białkowski, na co dzień grający w angielskim Ipswich Town, który po raz pierwszy w karierze stawił się na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski.

21.03 2018 | W 2007 roku był podstawowym bramkarzem, kiedy reprezentacja Polski do lat 20 ogrywała Brazylię na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Wtedy wydawało się, że bramy dorosłej kadry stoją przed Bartosza Białkowskiego otworem, ale musiało minąć aż jedenaście lat, by pojawił się na zgrupowaniu pierwszej drużyny Biało-Czerwonych.

Białkowski w Ipswich Town grał od 2014 roku. W tym zespole wystąpił w 178 meczach i trzykrotnie zdobywał nagrodę dla najlepszego gracza sezonu w swoim klubie. Nic dziwnego, że Polak długo był bardzo zadowolony ze swojej pozycji w drużynie.



W ubiegłym sezonie jego zespół zajął jednak ostatnie miejsce w rozgrywkach Championship (druga klasa rozgrywkowa w Anglii) i z hukiem spadł do League One. Polski bramkarz miał wzloty i upadki, ale mimo to działacze Millwall zdecydowali się na transfer. Ten zespół zdołał po walce utrzymać się na zapleczu Premier League.



Problemy Białkowskiego

Millwall już w czerwcu dogadało się z Białkowskim na temat przenosin. Na odejście zawodnika zgodziło się także Ipswich. Zawodnik miał kosztować 1,5 mln funtów. Niestety, wówczas doświadczony golkiper nie przeszedł testów medycznych. Problemem okazała się kontuzja kolana, którą odniósł w ubiegłym sezonie. W związku z tym londyńczycy chcieli renegocjować kwotę transferową, ale szefowie Ipswich nie wyrazili na to zgody. Teraz udało się doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia.



- Czuję ulgę - powiedział polski bramkarz. - Minęło kilka szalonych tygodni, ale cieszę się, że w końcu udało się wszystko załatwić. Jestem podekscytowany. Championship to liga, w której gram od lat i jestem gotowy - zapewnił.

- Jesteśmy zachwyceni, że udało nam się w końcu sprowadzić Barta - powiedział z kolei trener Lwów Neil Harris. - Od początku mówiliśmy, że Białkowski jest naszym celem numer jeden tego lata. Myślał, że trafi do nas cztery czy pięć tygodni temu. W końcu jednak się udało - podsumował szkoleniowiec na stronie internetowej klubu.

Będzie rywalizacja

Białkowski o miejsce w pierwszym składzie będzie rywalizować z 31-letnim Frankiem Fieldingiem (sprowadzonym przed sezonem z Bristol City) oraz 21-letnim wychowankiem Millwall Ryanem Sandfordem.



- Znam Frankiego z gry przeciwko niemu. Wydaje się być miłym facetem i dobrym bramkarzem. Będzie rywalizacja między nami. Ja przyszedłem tu grać i on na pewno też - wyjaśnił Polak.



W swojej karierze Białkowski rozegrał jedno spotkanie w reprezentacji Polski - w towarzyskim meczu z Nigerią. Został także powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę do zespołu na mistrzostwa świata w Rosji w 2018 roku, ale nie zagrał ani minuty.