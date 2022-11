Dramat Bartłomieja Drągowskiego. Potworna kontuzja przed mundialem

27.12 | Piłkarze Lazio zostali pierwszymi półfinalistami Pucharu Włoch. W ćwierćfinale pokonali Fiorentinę z Bartłomiejem Drągowskim w bramce 1:0. 20-letni Polak nie ponosi winy za utratę bramki. Co więcej, był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny.

Bramkarz Legii poleci to Kataru. Życzenie selekcjonera Bramkarz Legii... czytaj dalej » Do feralnego zdarzenia doszło pod koniec pierwszej połowy starcia 15. kolejki włoskiej ekstraklasy. Wówczas wychowanek Jagiellonii, interweniujący poza polem karnym, przy próbie wybicia piłki spod nóg Kevina Lasagny koszmarnie postawił prawą stopę, ta wygięła się w nienaturalny sposób, a sam zawodnik zaczął zwijać się z bólu, trzymając za kontuzjowaną kostkę. Podejrzewa się, że mogło dojść nawet do złamania.

Ostatecznie w trybie ekspresowym klubowym służbom medycznym kompletnie podłamanego urazem i przeżywającego dramat Drągowskiego, którego koledzy próbowali zasłaniać przed kamerami, udało się przetransportować do szpitala.

"Co za nieszczęście! Bramkarz Spezii opuścił boisko na noszach w 39. minucie pierwszej połowy meczu. Kostka wydaje się zgięta w nienaturalny sposób, a bramkarz wybucha rozpaczliwym krzykiem, zanim prosi o zmianę. Zdjęcia pokazują, że obie drużyny są w szoku" - relacjonuje koszmar Drągowskiego "La Gazzetta dello Sport", największy sportowy dziennik we Włoszech.

Źródło: Getty Images Pechowa interwencja, za moment dramat Drągowskiego

Drągowski już w karetce. pic.twitter.com/GsRaGca3hQ —Chęciński (@JarekChecinski) November 13, 2022





Na razie brak konkretnych i potwierdzonych informacji ze strony klubu na temat powagi sytuacji, aczkolwiek do reprezentacyjnego bramkarza już napływają słowa wsparcia, chociażby z oficjalnego profilu PZPN na Twitterze.

STRASZNA KONTUZJABARTŁOMIEJA DRĄGOWSKIEGO...



Ten uraz wyklucza naszego reprezentanta z udziału w Mistrzostwach Świata. #włoskarobotapic.twitter.com/qyT2TVK4uP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 13, 2022





Źródło: Imago Bartłomiej Drągowski doznał kontuzji

Nie jedzie na mundial w Katarze

25-letni golkiper znalazł się w oficjalnej kadrze powołanej na mundial przez trenera Czesława Michniewicza. Do Kataru miał jechać jako jeden z trzech bramkarzy (obok Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego), ale zostało już przesądzone - Drągowski nie leci z reprezentacją na mistrzostwa. Jego miejsce zajmie Kamil Grabara.

"Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji odniesionej podczas dzisiejszego meczu Spezi nie pojedzie na mundial. Jego miejsce w kadrze zajmie Kamil Grabara" - ogłosił Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN i reprezentacji.