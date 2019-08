Nowy kontrakt i pierwszy skład. Drągowski wreszcie kimś w Fiorentinie

Po fantastycznych występach w Jagiellonii w 2016 roku 19-letni wówczas Drągowski zdecydował się na odważny ruch i zamienił Podlasie na Toskanię. Jego początki we włoskiej drużynie były jednak bardzo trudne, przez pierwsze dwa i pół sezonu uzbierał na wszystkich frontach tylko dziewięć występów. Z powodu braku gry zdecydował się na potencjalny krok w tył i półroczne wypożyczenie do Empoli. Zamiast kroku w tył, wykonał jednak dwa do przodu.

W Empoli był niemalże gwiazdą i choć jego znakomita postawa nie uchroniła zespołu od spadku z Serie A, to Drągowski w ekstraklasie włoskiej pozostał. Wraz z początkiem nowych rozgrywek powrócił do Florencji i tam też w końcu został obdarzony kredytem zaufania. Wskazywało już na to wypożyczenie do Nantes dotychczasowego numeru jeden między słupkami Fiorentiny Albana Lafonta. Wskazywały również występy w meczach przedsezonowych. W czwartek doszło kolejne potwierdzenie.

21-latek podpisał z klubem nowy kontrakt, który obowiązywał będzie do 2023 roku. Dotychczasowy upływał rok wcześniej. Nie powinno więc dziwić, że młodzieżowy reprezentant kraju jest podekscytowany nadchodzącym wyzwaniem, na które tyle czekał.

- Cieszę się, mój moment w końcu nadszedł. Chcę podziękować wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Dziękuję Fiorentinie! Teraz mam tylko jedną rzecz w głowie: aby zagrać znakomity sezon. Przygotuję się najlepiej jak tylko potrafię, aby spłacić dług wdzięczności - Drągowski opowiadał na czwartkowej konferencji prasowej.

#Dragowski2023

https://t.co/rI7eUxsbJG#ForzaViola#QuestaÈFirenzepic.twitter.com/CsvF3saqdg — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 8, 2019

Jeszcze nie poziom Szczęsnego

Podczas spotkania z włoską prasą nie mogło zabraknąć porównań z innym znakomitym bramkarzem znad Wisły, który gra na Półwyspie Apenińskim. - Czy jestem tak dobry jak Wojciech Szczęsny? Nie, to jeszcze nie ten poziom. Jestem mimo to pewien swoich umiejętności i wiem, gdzie jeszcze mogę się rozwinąć - zastrzegł.

Fiorentina, najpewniej z Drągowskim w pierwszym składzie, sezon Serie A rozpocznie 24 sierpnia podczas meczu z Napoli. Być może w barwach florentczyków zaprezentuje się również wtedy Szymon Żurkowski, kolejny z Polaków grających w klubie ze Stadio Artemio Franchi.