Drągowski stał się "niezbędny". Polak z najwyższą notą w zespole

Jego parady szczególnie zapamięta Romelu Lukaku, który mimo dobrych sytuacji nie zdołał strzelić gola.

W pierwszej połowie były bramkarz Jagiellonii Białystok wspaniałą paradą udaremnił próbę rosłego Belga, w drugiej zachował się znakomicie w sytuacji sam na sam z napastnikiem Interu, odbijając piłkę po jego strzale nogą.

Oni uratowali Fiorentinę

"Drągowski jest super" - napisano w "La Gazzetta dello Sport".

"Fantastycznie spisał się po strzale głową Lukaku, a jeszcze lepiej w pojedynku z belgijskim gigantem" – czytamy we włoskim dzienniku.

Występ Drągowskiego oceniono na 7,5. Tylko strzelec pięknego gola dla Fiorentiny na 1:1 z doliczonego czasu gry – Dusan Vlahović – mógł pochwalić się identyczną notą.

Źródło: La Gazzeta dello Sport La Gazzeta dello Sport wystawiła oceny po meczu Fiorentina - Inter

W całym meczu Polak popisał się czterema paradami. Przy trafieniu Borjy Valero na 1:0 dla Interu z ósmej minuty nie miał absolutnie nic do powiedzenia.

Stał się niezbędny

- Niezbędny do utrzymania Violi na powierzchni. W pierwszej połowie w cudowny sposób zatrzymał strzał Lukaku. W drugich 45 minutach popisał się dobrą i szczęśliwą interwencją – ocenili dziennikarze włoskiego Eurosportu, przyznając Drągowskiemu "siódemkę". Równie łaskawi byli dla Vlahovicia, także przyznając mu wspomnianą notę.

Źródło: Getty Images Bartłomiej Drągowski w meczu Fiorentina - Inter

To nie pierwszy mecz, po którym Drągowski zbiera we włoskich mediach komplementy za swoją postawę. Niestety problem z formą mają jego koledzy. Po 16 kolejkach Serie A Fiorentina zajmuje dopiero 13. miejsce, a do strefy spadkowej jest jej znacznie bliżej niż do miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach.

Na Półwyspie Apenińskim powszechna jest opinia, że gdyby nie świetna postawa Drągowskiego i Vlahovicia w niedzielnym meczu z Interem, z funkcją trenera już teraz pożegnałby się Vincenzo Montella.