Bardzo słaby mecz do 76. minuty. Jedyny przebłysk Recy

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Jerzy Brzęczek o potencjale, jaki posiada obecnie kadra Polski przed otwierającym meczem el. ME 2020 z Austrią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wspomina czasy swojej gry w Austrii przed meczem eliminacji ME 2020 z tamtejszą kadrą.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

Artur Wichniarek cieszy się, że obecnie większość reprezentantów Polski gra w swoich klubach. Oto druga część wywiadu z byłym reprezentantem Polski. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W kolejnej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi o ewentualnym ustawieniu Polaków w czwartkowym meczu. – Nie stać nas na granie trzema napastnikami – mówił były reprezentant biało-czerwonych. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W tej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi m.in. o przemianie Piotra Zielińskiego. Były reprezentant biało-czerwonych analizuje również formę pozostałych pomocników. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Udało się! W pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy w 2020 roku Polska pokonała na wyjeździe Austrię 1:0. Bohaterami okazali się Krzysztof Piątek oraz Wojciech Szczęsny, ale nie wszystko odpowiednio funkcjonowało. Oto pięć wniosków po tym spotaniu.

Kapitan naszej kadry Robert Lewandowski powiedział, co zdecydowało o wyjazdowej wygranej Polaków z Austrią 1:0 w Wiedniu.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wytłumaczył słabszą dyspozycję Arkadiusza Milika po meczu Austria – Polska (0:1) w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

- W Wiedniu było bardziej słychać naszych kibiców niż Austriaków – mówi po pierwszym meczu eliminacji ME Tomasz Kędziora, w którym Polacy wygrali na wyjeździe 1:0.

Mateusz Klich, podobnie jak inni kadrowicze, podkreślił jak ważny był czwartkowy triumf nad Austrią. Polacy wygrali w Wiedniu 1:0, znakomicie zaczynając eliminacje do Euro.

Polska dobrze rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy, pokonując na wyjeździe Austrię 1:0. Teraz naszym rywalem będzie Łotwa. Rywal łatwy, ale z biało-czerwonego obozu napływają niepokojące wieści. Aż ośmiu piłkarzy, w tym m.in. Krzysztof Piątek, zmaga się z przeziębieniem. Czy zdołamy pokonać wszystkie trudności i wygramy w niedzielę?

Polska pokonała Łotwę 2:0 w meczu eliminacji do Euro 2020. Przedstawiamy wnioski po zwycięskim spotkaniu.

Niecelne dośrodkowania, złe wybory, problemy w defensywie, straty – tak w największym skrócie można podsumować występ Recy w spotkaniu z Łotwą. Już jego pierwszy kontakt z piłką zwiastował kłopoty – najpierw piłkarz Atalanty miał problem z przyjęciem, a następnie podał w aut. Wydawało się, że Brzęczek popełnił błąd i mógł postawić m.in. na Artura Jędrzejczyka, który z powodzeniem występował w kadrze na lewej stronie defensywy. Reca długo należał do najsłabszych na boisku.

Dośrodkowania Recy z niedzielnego meczu, to temat na osobny rozdział. W pierwszej połowie zawodnik Atalanty miał idealną sytuację, by precyzyjnie dośrodkować, gdy dostał piłkę w okolicach narożnika pola karnego. Nikt go nie atakował, miał czas. Ostatecznie futbolówka wylądowała poza boiskiem. Sytuacja powtórzyła się pod koniec pierwszych 45 minut, choć trzeba oddać sprawiedliwość, że tym razem był naciskany przez obrońcę.

W drugiej odsłonie było podobnie – jedno dobre dośrodkowanie, po którym główkował Robert Lewandowski, a Witalijs Maksimenko dotknął piłki ręką. Sędzia nie wskazał na jedenasty metr. Po chwili Reca ponownie zrobił wrzutkę – tym razem niecelną. Mało tego często podawał do tyłu, słabo współpracował z Michałem Pazdanem w defensywie i Kamilem Grosickim w ofensywie. Ponadto raz został objechany przez skrzydłowego Łotyszy, niczym amator.

Przebłysk dawnej formy

Gdy Reca występował w Wiśle Płock należał do najlepszych lewych obrońców w ekstraklasie. To zaowocowało transferem do Atalanty, która zapłaciła za niego 4 miliony euro. Jednak na włoskich boiskach Polak praktycznie nie występuje – najpierw nie stawiał na niego trener, później doznał kontuzji, a obecnie jest rezerwowym. Efekt? Zaledwie 18 rozegranych minut w dwóch meczach Serie A.

W niedzielę również było widać, że brakuje mu regularnych występów. A jednak w 76. minucie to właśnie Reca przejął piłkę na wysokości pola karnego, wbiegł w szesnastkę i popisał się miękką wrzutką wprost na głowę Lewandowskiego, który nie zmarnował okazji. To był pierwszy gol Polaków w tym meczu. Wcześniej stworzyli sobie kilka sytuacji, ale bramka rywali była jak zaczarowana.

Selekcjoner polskiej kadry już raz stawiał na piłkarza, który nie grał w klubie i odpłacił mu udanymi występami w reprezentacji. Mowa o Janie Bednarku. Swego czasu nie potrafił on do siebie przekonać menedżera Southamptonu Marka Hughesa. Mimo wszystko Brzęczek dawał mu szansę, a po zmianie menedżera trudno wyobrazić sobie defensywę "Świętych" bez Polaka.

Podobnie było z Jakubem Błaszczykowskim. Nie było dla niego miejsca w Wolfsburgu, nie grał, ale był powoływany do reprezentacji. Skrzydłowy odbudował formę w Wiśle Kraków, a w niedzielę zaliczył asystę przy trafieniu Kamila Glika, gdy znakomicie dośrodkował z rzutu rożnego.

Niewykluczone, że z Recą będzie podobnie. Być może asysta przy golu "Lewego" przekona trenera Atalanty Gian Piero Gaspieriniego, by dać mu kolejną szansę, co przełoży się na powrót do wysokiej dyspozycji.