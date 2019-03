Lewandowski znaczy kapitan, dostał najwyższą notę. Oceniamy Polaków

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Reprezentantów Polski oceniliśmy w skali 1-6

Wojciech Szczęsny – 4 – obronił, co miał obronić. Już na samym początku mocnym strzałem z dystansu golkipera Juventusu sprawdził Vladislavs Gutkovskis i była to chyba najtrudniejsza interwencja w starciu z Łotwą. Po przerwie był dobrze ustawiony, gdy główkował Marcis Oss. Czym dłużej trwał mecz, tym mniej miał pracy.

Na kłopoty Lewandowski. Kapitan w końcu się przełamał Oj długo to... czytaj dalej » Tomasz Kędziora – 2 – bardzo słaby występ obrońcy Dynama Kijów. Często ratował się faulami, rzadko pokazywał się w ofensywie. W 69. minucie obejrzał żółtą kartkę.

Kamil Glik – 4 - trudny początek. Przegrał kilka pojedynków główkowych w naszym polu karnym. Zaraz po przerwie w ostatniej chwili zdążył wślizgiem utrudnić życie Artursowi Karasauskasowi. Następnie znów dał się jednak wyprzedzić po rzucie rożnym, tym razem Ossowi. Na szczęście i on zdołał pokazać się w ofensywie, w 84. minucie pieczętując naszą wygraną.

Michał Pazdan – 3 – poprawny występ. Bez fajerwerków, ale też bez większych błędów. Dobrze wywiązał się z roli zastępcy chorego Jana Bednarka.

Arkadiusz Reca – 3,5 - jego obecność w kadrze była szeroko komentowana. Nie grając w swoim klubie, znalazł się w reprezentacji choćby kosztem Pawła Jaroszyńskiego. W wyjściowym składzie zastąpił niezdolnego do gry Bartosza Bereszyńskiego. Długo niewidoczny, jakby przestraszony obecnością na murawie, dało się wyczuć brak gry w Atalancie. W końcu błysnął w decydującym momencie. W 76. minucie dograł idealną piłkę do Lewandowskiego, który otworzył wynik meczu.

Kamil Grosicki – 3,5 – aktywny, jak to ma w zwyczaju. Szarpał na skrzydłach, ale, podobnie jak w meczu z Austrią, miał problemy z celnymi dośrodkowaniami. W 60. minucie dobrze główkował, ale świetną interwencją błysnął Pavels Steinbors. W 83. minucie zastąpił go Frankowski.

Polacy najedli się strachu. W końcu trafił "Lewy", a poprawił Glik Po trudnym meczu... czytaj dalej » Grzegorz Krychowiak – 4 – solidny występ pomocnika Lokomotiwu Moskwa. Robił użytek z długich podań. W pierwszej połowie obsłużył Lewandowskiego, który znalazł się w doskonałej sytuacji, ale przegrał pojedynek ze Steinborsem.

Mateusz Klich – 2,5 – niewiele dobrego można powiedzieć o jego występie. W pierwszej połowie raz ładnie odebrał piłkę pod polem karnym Łotwy, raz dobrze podłączył się do ofensywnej akcji z Piątkiem. Tyle pozytywów. Do tego nie dogadał się z Kędziorą, po czym dobrej sytuacji nie wykorzystał Gutkovskis. Opuścił boisko w 62. minucie. Zastąpił go Błaszczykowski.

Piotr Zieliński – 3 – widać, że starał się szukać gry, ale kolejny raz zawodził w decydujących momentach. Fatalnie spudłował w pierwszej połowie po dobrym podaniu Lewandowskiego. Kwadrans przed końcem wymusił rzut wolny tuż przed polem karnym Łotyszy, po którym "Lewy" trafił w mur.

Robert Lewandowski – 5 – zdecydowanie zawodnik meczu. Brał grę na siebie, rozgrywał, kreował dobre sytuacje kolegom z drużyny. W pierwszej połowie był nieskuteczny – najpierw przegrał pojedynek ze Steinborsem, a następnie trafił w słupek. W końcu jednak znalazł drogę do bramki. Celnie główkował po dokładnym dograniu Recy. Przerwał swoją serię ośmiu meczów bez bramki w reprezentacji. W końcówce powinien jeszcze dopisać sobie asystę, ale doskonałej okazji nie wykorzystał Frankowski.

Szczery Boniek: nie graliśmy znakomicie, wygraliśmy ambicją - Brakowało... czytaj dalej » Krzysztof Piątek – 3 – nie był to mecz „Il Pistolero”. Co prawda dochodził do strzałów głową, ale w większości nie były one poważnym zagrożeniem dla bramkarza rywali. W pierwszej części spotkania obejrzał żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego, co można uznać za sporą kontrowersję. Na plus współpraca z Lewandowskim. W 64. minucie doszedł do podania kolegi z ataku, zdecydował się mijać bramkarza, czym utrudnił sobie pozycję strzelecką i ostatecznie trafił tylko w boczną siatkę. W 87. minucie zastąpił go Milik.

Jakub Błaszczykowski – bez oceny – wszedł na boisku w 62. minucie na podmęczonego przeciwnika. Zrobił, co do niego należało – zaliczył asystę z rzutu rożnego przy trafieniu Glika.

Przemysław Frankowski – bez oceny – w 82. minucie zastąpił Grosickiego i zmarnował setkę z dwóch metrów po podaniu Lewandowskiego.

Arkadiusz Milik – bez oceny - na murawie pojawił się dopiero w 87. minucie. Zaraz po wejściu wywalczył rzut wolny pod polem karnym rywali.