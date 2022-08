Media ujawniły, ile Barcelonie brakuje, by zarejestrować Lewandowskiego

Coraz bliżej do inauguracji nowego sezonu ligi hiszpańskiej

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

Mimo olbrzymich problemów finansowych Barcelona wydała latem na nowych piłkarzy ponad 150 milionów euro. By pozyskać niezbędne środki, prezes klubu Joan Laporta uruchomił już trzy tzw. dźwignie finansowe. Mimo to wciąż nie może zarejestrować nowych zawodników do rozgrywek.

Będzie czwarta dźwignia?

Jak podało we wtorek rano Radio Barcelona, przed rozpoczęciem nowego sezonu dyrekcja klubu zgodziła się na sprzedaż kolejnych 25 procent udziałów kompleksu filmowego Barca Studios. Rozgłośnia utrzymuje, że niebawem informacja ta zostanie potwierdzona przez prezesa Joana Laportę.



Według dziennika "Sport" nawet w sytuacji uzyskania z tej transakcji 100 mln euro od grupy GDA Luma klub wciąż nie spełnia zasad finansowego fair play.



El Barça activa la cuarta palanca



El club vende el 25% de Barça Studios al fondo GDA Luma por 100 millones de euros https://t.co/tcinrXEYyY — Diario SPORT (@sport) August 9, 2022





Lewandowski przyciągnął tłumy. Rekordowa sprzedaż biletów jednego dnia Kibice byli tak... czytaj dalej » "Mundo Deportivo" zaznacza, że prawdopodobnie władze Barcy zdecydują się na obniżkę pensji zawodnikom, aby uzyskać brakujące 30-40 mln euro - to jeden z warunków spełnienia zasad finansowego fair play nałożonego na kluby przez władze La Liga.

W przeciwnym razie, jak twierdzi katalońska gazeta, nie uda się kierownictwu klubu zgłosić do rozgrywek przed inauguracją sezonu 2022/23 siedmiu piłkarzy. Oprócz nowych nabytków (Lewandowskiego, Andreasa Christensena, Francka Kessiego, Raphinhi i Julesa Kounde), także Ousmana Dembele i Sergiego Roberto, którzy przedłużyli wygasające w czerwcu kontrakty.

Pique na tak, De Jong na nie

Według mediów w kwestii obniżki zarobków Duma Katalonii porozumiała się już z Gerardem Pique, który ma podpisać nową umowę. Klub miał też rozmawiać w tej sprawie m.in z Sergio Busquetsem i Frenkiem de Jongiem. Twierdzą, że ten drugi nie chce przystać na redukcję zarobków.

W pierwszej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona podejmie w sobotę Rayo Vallecano.