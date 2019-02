Messi "kołem ratunkowym" Barcelony w meczu z Valencią

Znikający transfer. Barcelona usunęła komunikat ze strony W środę przed... czytaj dalej » O zachwytach nad Valencią nie ma mowy, ale do soboty cztery z ostatnich pięciu meczów Nietoperze wygrały. W 22. kolejce La Ligi na wyjeździe mierzyły się z prowadzącą w tabeli - z wywalczonymi 49 punktami w dorobku - Dumą Katalonii. Goście do lidera tracili punktów 20, zajmując siódmą pozycję.



Na Camp Nou czekało ich wyzwanie nie lada. Podbudowani mogli być tym, że we wtorek dwukrotnie strzelili Getafe gole już w doliczonym czasie i awansowali do półfinału Pucharu Hiszpanii. Barca dzień później, w tych samych rozgrywkach, rozbiła Sevillę 6:1.

Messi popchnięty, sędzia nie zareagował

Ligowe starcie to Nietoperze zaczęły odważnie. Z fantazją, z polotem. Miejscowych dwa razy ratował strzegący bramki Marc-Andre ter Stegen, raz piłka odbiła się od słupka. Przed szansą stanął i Dani Parejo - huknął w wyższe rzędy trybun.



Po kwadransie Barca przeniosła się na połowę rywala, ale Neto tylko przez chwilę miał nieco więcej pracy.



W 24. minucie kibice zaczęli gwizdać. Przed polem karnym gości przewrócił się popchnięty Messi. Sędzia nie zareagował, piłkarze Valencii popędzili zatem do kontry. Rodrigo Moreno wypatrzył Kevina Gameiro, a ten w sytuacji sam na sam kopnął piłkę obok wychodzącego do niego ter Stegena. 0:1. Niespodzianka.

Źródło: PAP/EPA Valencia prowadziła na Camp Nou 2:0



W minucie 32. gwizdy były jeszcze głośniejsze. Przy linii bocznej po zderzeniu głowami opatrywano Gameiro i Gerarda Pique. Pierwszy miał nad okiem olbrzymią opuchliznę, jak pięściarz, drugiemu próbowano zatamować lejącą się krew. Na murawie znowu atakowali goście. Sergi Roberto nie wiedzieć czemu powalił nacierającego Daniela Wassa, co skończyło się rzutem karnym dla Valencii i żółtą kartką dla zawodnika Barcelony. Parejo z 11. metrów uderzył pewnie i mocno. 0:2.



Odpowiedź nadleciała natychmiast - tym razem sędzia karnego podyktował dla Dumy Katalonii. Neto rzucił się w swoją lewą stronę, Messi spokojnie strzelił w róg prawy. 1:2. Pogoń trwała w najlepsze, a Nietoperze radzić musiały sobie już bez Gameiro, który poprosił o zmianę.

Bez decydującego ciosu

Od razu po przerwie trener Barcy Ernesto Valverde posłał do boju Jordiego Albę. Miejscowi w nieskończoność wymieniali podania, bardzo cierpliwie czekali na okazję do wyrównania.

Źródło: PAP/EPA Messi tym razem z dwoma golami

Uważać musieli na kontry, a te bywały niebezpieczne - Dienisowi Czeryszewowi zabrakło niewiele, by podwyższyć na 3:1.

Na 2:2 trafił za to Messi, technicznie, zza pola karnego. A minut, by to spotkanie wygrać, miała Barcelona jeszcze dużo - ponad 25. Nic z tego, czas płynął, decydującego ciosu fani zebrani na Camp Nou nie zobaczyli.

22. kolejka Primera Division



FC Barcelona - Valencia 2:2 (1:2)



Bramki: Lionel Messi (39 - karny, 64) - Kevin Gameiro (24), Dani Parejo (32 - karny)