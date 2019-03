Barcelona znów chce Griezmanna. "Nic nie stoi na przeszkodzie"

13.06.2018 | Nietypowa sytuacja na konferencji prasowej Antoine'a Griezmanna. Francuski napastnik Atletico, przygotowujący z kadrą do mundialu, chciał uniknąć rozmów o transferze, dlatego pytania można było tylko zadawać po francusku. To nie powstrzymało jednego z hiszpańskich dziennikarzy.

W dziewiątym finale Ligi Europy triumf odniosło Atletico Madryt, które pokonało Olympique Marsylia 3-0. Duża była w tym zasługa Antoine Griezmanna, strzelca dwóch goli. To właśnie Francuz został bohaterem hiszpańskiej prasy.

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

To była długa transferowa saga, a zakończyła się w bardzo zaskakujący sposób – gdy wydawało się, że Griezmann wzmocni Dumę Katalonii, nagle pojawiła się informacja o przedłużeniu umowy z Atletico. O wszystkim w pierwszej kolejności poinformowano w mediach społecznościowych.



Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglishpic.twitter.com/ByD8Cju5Yb — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018

Jednak fakt, że kontrakt piłkarza obowiązuje do 2023 roku oznacza tylko tyle, że klub chcący go pozyskać musi spełnić kilka warunków. W Barcelonie są gotowi sprostać wymaganiom finansowym Atletico. Oznacza to, że w ciągu najbliższych miesięcy Francuz ponownie będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą przyszłości. I wcale nie jest powiedziane, że zostanie na Wanda Metropolitano.

Liga Mistrzów głównym celem

"Ronaldo jak Jordan". Portugalczyk wiedział, że Juventus rozbije Atletico Świat piłki... czytaj dalej » "Odpadnięcie z Ligi Mistrzów w dwumeczu z Juventusem może mieć zdecydowanie poważniejsze konsekwencje dla madryckiego klubu. Niewykluczone, że słaba postawa zespołu we Włoszech wpłynie na kadrę Atletico. Antoine Griezmann, kluczowy zawodnik, ponownie znalazł się na celowniku FC Barcelona" – napisano w "L'Equipe".

Choć Atletico pokonało Juventus w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów 2:0, to w rewanżu straciło trzy gole i odpadło z rozgrywek. To właśnie wtedy Francuz miał zdać sobie sprawę, że w barwach Rojiblancos będzie mu bardzo trudno o triumf w Champions League. A właśnie wygrana w tych rozgrywkach jest głównym celem mistrza świata.

120 milionów

Barcelona może zakupić piłkarza za "promocyjną" cenę. Nie jest prawdą, że kwota odstępnego wynosi zaporowe 200 milionów, choć nawet ta zapewne nie odstraszyłaby Katalończyków.

"Już w poprzednim sezonie mistrzowie Hiszpanii kontaktowali się z menedżerami Francuza, a teraz ponownie zdołali go zainteresować perspektywą gry w Katalonii. Tym bardziej, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Barcelona spełniła wszelkie warunki, by pozyskać piłkarza. Wbrew wcześniejszym informacjom kwota odstępnego wpisana w kontrakt zawodnika nie wynosi 200, a 120 milionów euro" – czytamy w "L'Equipe".

W obecnym sezonie Griezmann rozegrał 39 spotkań, w których strzelił 18 goli i zanotował 9 asyst.