Barcelona wyruszy do Japonii. "Andres, Sergi, David - do zobaczenia w Kobe"

"Messi kręcił Jonesem tak często, że temu poluzował się bandaż" Zadanie przed... czytaj dalej » Z londyńską drużyną Barca zagra 23 lipca na Saitama Stadium w Tokio. Cztery dni później zaprezentuje się w Kobe. Zawodnikami Vissel są Andres Iniesta i David Villa, obaj reprezentujący w przeszłości barwy ekipy z Camp Nou. Ten pierwszy przed transferem spędził w niej 16 sezonów, zostając legendą klubu.

Po sześciu latach

Podróż ma być częścią przygotowań do następnego sezonu. W tym Barcelona awansowała właśnie do półfinału Ligi Mistrzów, a w wyścigu po tytuł krajowy ma dziewięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Atletico. Do zakończenia rywalizacji pozostało sześć kolejek.



25 maja powalczy z Valencią w finale Pucharu Króla.



"Andres, Sergi, David - do zobaczenia w Kobe" - mówi w nagraniu promującym japońskie tournee obrońca Gerard Pique. Oprócz Iniesty i Villi piłkarzem Vissel jest trzeci z Hiszpanów, Sergi Samper.



Po raz ostatni Duma Katalonii sprawdzała formę przed sezonem w Azji w roku 2013, prezentując się wtedy w Tajlandii i Malezji.