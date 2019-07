Barcelona walczy o japoński talent

To był ciekawy wtorek na rynku transferowym. Tottenham przeprowadził aż dwa transfery. Klub z północnego Londynu sięgnął do kieszeni pierwszy raz po 517 dniach. Pierwszy letni transfer zrobiło również PSG, a do Widzewa podędrował Marcin Robak. Zobaczcie.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Abe zwrócił na siebie uwagę podczas Copa America, gdzie reprezentacja Japonii została zaproszona. Na co dzień gra w rodzimej lidze, w której w 48 meczach strzelił cztery gole. W 2018 roku został wybrany najlepszym młodym piłkarzem rozgrywek.

Katalończycy są skłonni zapłacić za rozwiązanie kontraktu Abe z Kashima Antlers z winy piłkarza. Doprowadzeniem operacji do końca musi się jednak zająć on sam. W przypadku, gdy 20-letni pomocnik zostanie sprowadzony na Camp Nou tego lata, to w nadchodzącym sezonie będzie piłkarzem drugiego zespołu, który występuje w Segunda Division B (trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii). Trafiają tam najzdolniejsi gracze do 25 roku życia, stanowiąc zaplecze pierwszej drużyny.

Nowy Kubo?

Jakiś czas temu głośno było o innym Japończyku - Takefusie Kubo, który podpisał kontrakt z Realem Madryt. 18-letkiem interesowały się również Barcelona i PSG, ale to Real okazał się najszybszy. Okrzyknięto go nawet "japońskim Messim". W przeszłości Kubo trenował w słynnej szkółce Barcelony - La Masii (2011-2015), ale nie przykuł większej uwagi tamtejszych trenerów. Potem przeniósł się do FC Tokio, skąd za dwa miliony euro trafił do Madrytu.