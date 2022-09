Lewandowski hat-trickiem zaczarował Camp Nou. Efektowne zwycięstwo Barcelony w Lidze Mistrzów

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Robert Lewandowski w piątek został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz FC Barcelony. Napastnik na oczach fanów podpisał umowę z klubem i dał popis piłkarskich umiejętności. Do kibiców Lewy zwrócił się po katalońsku.

Xavi po świetnym starcie w rozgrywkach Primera Divsion, gdzie Barcelona zdobyła 10 punktów w czterech meczach, tym razem postanowił dać odpocząć części kluczowych graczy. I tak na ławce wylądowali obrońcy Eric Garcia i Ronald Araujo czy pomocnicy Gavi, Sergio Busquets i Raphinha. W wyjściowej jedenastce nie mogło natomiast zabraknąć Lewandowskiego, który z miejsca stał się liderem i największą gwiazdą drużyny.

Kontuzja Karima Benzemy w meczu Ligi Mistrzów Karim Benzema... czytaj dalej » Po pięciu trafieniach na boiskach La Liga Polak tym razem miał zapolować na debiutanckie gole dla Dumy Katalonii w Lidze Mistrzów. I cel zrealizował w wielkim stylu.

Cztery gole, dwa Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski był bardzo aktywny już od pierwszego gwizdka. W pierwszej akcji meczu padł w polu karnym, ale sędzia nie zdecydował się przyznać Barcelonie rzutu karnego, po 10 minutach uderzał po podaniu Ousmane'a Dembele, a strzał zablokował jeden z rywali.

Barcelona w końcu do siatki trafiła. W 13. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę zgrał Jules Kounde, a do siatki trafił Franck Kessie. Camp Nou świętowało po raz pierwszy.

Barcelona szukała kolejnych goli, przeprowadzała atak za atakiem, tymczasem w 23. minucie poważnie najadła się strachu. Po starciu Andreasa Christensena z Jhonem Mosquerą obaj padli w polu karnym, a sędzia wskazał na rzut karny i wyciągnął już czerwoną kartkę, którą planował pokazać duńskiemu piłkarzowi Barcelony. Ostatecznie tego nie zrobił, bo - jak wykazały powtórki i VAR - to Kolumbijczyk pierwszy trafił rywala łokciem w twarz. Skończyło się żółtą kartką dla zawodnika gości.

Po kolejnych 10 minutach swojego wielkiego momentu doczekał się Lewandowski. Atak środkiem boiska wyprowadził Sergi Roberto, który dograł do Polaka. Wszystko, co wydarzyło się później, było już piłkarską profesurą. Nasz napastnik przyjął piłkę, uciekł nieco od obrońcy i genialnym plasowanym strzałem z linii pola karnego zmieścił piłkę tuż przy prawym słupku. Nowe barwy, ale Lewandowski w Lidze Mistrzów jest taki sam - był to jego 87. gol w rozgrywkach, dzięki czemu wyprzedził Karima Benzemę i jest samodzielnie trzecim strzelcem w historii Champions League.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski świętuje gola na 2:0 w meczu z Viktorią Pilzno

Za chwilę do efektownego gola Lewandowski mógł dorzucić jeszcze bardziej efektowną asystę. Zagrał piętą tak, że Pedri znalazł się sam na sam, ale piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców.

Zamiast 3:0 zrobiło się 2:1. Zupełnie bezzębna do tego momentu Viktoria przeprowadziła nieco przypadkowy atak i od razu dopięła swego. Z lewej strony pola karnego dośrodkował Vaclav Jemelka, a głową piłkę do siatki posłał Jan Sykora, piłkarz, który swego czasu nie sprawdził się w Lechu Poznań.

Odpowiedź? Oczywiście była i oczywiście w wykonaniu Lewandowskiego. Polak trafił szczupakiem z bliska po doskonałym dośrodkowaniu Dembele. Francuz w tej akcji wykonał fantastyczną pracę, bo po nieudanym dryblingu od razu odebrał piłkę rywalowi wślizgiem i dograł do Polaka na centymetry. Barcelona zeszła do szatni z dwoma golami przewagi.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i gol na 3:1

Hat-trick skompletowany

Po zmianie stron ataki Barcelony nie ustawały. Ale nie były tak konkretne jak przed przerwą. Być może również dlatego, że Lewandowski nieco się cofnął i próbował dogrywać do kolegów zamiast samemu finalizować akcje.

Polak więcej czasu spędzał poza polem karnym, ale szybko udowodnił, że i z dystansu potrafi strzelać gole. Piłkę do nowej wielkiej gwiazdy Barcelony zgrał Ferran Torres, a 34-latek technicznym uderzeniem z 20 metrów ponownie oszukał bramkarza. Lewandowski jest niesamowity. W pierwszym meczu dla Barcelony w Lidze Mistrzów skompletował hat-tricka. Już szóstego w karierze w tych rozgrywkach.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski już czaruje w Lidze Mistrzów

Viktoria była oszołomiona i błyskawicznie przyjęła kolejny cios. Tym razem Torres wystąpił w roli egzekutora, kiedy efektownym wolejem wykończył cudowne podanie Dembele. Barcelona bawiła się w najlepsze.

Na 5:1 stanęło. Otwarcie nowego sezonu Champions League wypadło w Lidze Mistrzów bardzo efektownie.

W drugim meczu grupy C Bayern Monachium, były klub "Lewego", pokonał w Mediolanie Inter 2:0. W najbliższy wtorek Barca zagra w hitowym spotkaniu w Bawarii.

Barcelona - Viktoria Pilzno 5:1 (3:1)

Bramki: Kessie (13'), Lewandowski (34', 45+3', 67'), Torres (71') - Sykora (44')

Wyniki środowych spotkań 1. kolejki Ligi Mistrzów:



Grupa A

Ajax - Rangers 4:0

Napoli - Liverpool 4:1



Grupa B

Atletico Madryt - FC Porto 2:1

Club Brugge - Bayer Leverkusen 1:0



Grupa C

Inter Mediolan - Bayern Monachium 0:2

FC Barcelona - Viktoria Pilzno 5:1



Grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona 0:3

Tottenham - Olympique Marsylia 2:0



Wyniki wtorkowych spotkań 1. kolejki Ligi Mistrzów:



Grupa E

Dinamo Zagrzeb - Chelsea 1:0

FC Salzburg - AC Milan 1:1



Grupa F

RB Lipsk - Szachtar Donieck 1:4

Celtic - Real Madryt 0:3



Grupa G

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3:0

Sevilla FC - Manchester City 0:4



Grupa H

Benfica - Maccabi Haifa 2:0

PSG - Juventus 2:1