Szalony mecz w Villarreal. Barcelona uratowała się w ostatniej akcji

W pierwszych minutach wszystko wskazywało na to, że Duma Katalonii bez problemu poradzi sobie we wtorkowy wieczór z rywalem walczącym o utrzymanie w Primera Division. I to nawet bez najlepszego strzelca w lidze Lionela Messiego, który usiadł na ławce rezerwowych.

Projekt zaprezentowany. Nowe Bernabeu "najlepszym stadionem świata" Real Madryt... czytaj dalej » W 16. minucie goście prowadzili 2:0 po bramkach Brazylijczyków Philippe Coutinho i Malcoma. Jednak później niespodziewanie inicjatywę przejęli zawodnicy Villarreal, którzy wbili aż cztery gole. Kolejno trafiali: Nigeryjczyk Samuel Chukwueze (23.), Kameruńczyk Karl Toko Ekambi (50.), Vicente Iborra (62.) i Kolumbijczyk Carlos Bacca (80.).

Suarez ocalił punkt

Dopiero w minucie 61. Messi wszedł na boisko z ławki i znów okazał się niezawodny. Argentyńczyk pół godziny później zmniejszył stratę na 3:4, po raz kolejny trafiając do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego. Gospodarze grali wtedy w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce Alvaro Gonzaleza (86.).

Był to 32. gol Messiego w sezonie. Argentyńczyk jest pod tym względem zdecydowanie najskuteczniejszy.

Źródło: PAP/EPA Carlos Bacca trafił na 4:2. Była 80. minuta

W ostatniej akcji spotkania bramkarza Villarreal strzałem z kilkunastu metrów pokonał z kolei wicelider klasyfikacji strzelców Luis Suarez, który powiększył dorobek do 19 bramek.

Barcelona ustrzegła się przed trzecią w tym sezonie ligową porażką. Zgromadziła 70 punktów i ma osiem przewagi nad Atletico Madryt, z którym zagra w sobotę na Camp Nou. Stołeczny klub pokonał Gironę po golach Urugwajczyka Diego Godina (76.) i Francuza Antoine'a Griezmanna (94.).

Źródło: PAP/EPA Luis Suarez bohaterem Barcelony

Walka o Ligę Mistrzów

Villarreal, ćwierćfinalista Ligi Europy (rywalem będzie Valencia), ma z kolei 30 pkt i znajdzie się w strefie spadkowej, jeśli w środę Celta Vigo (28) wygra na wyjeździe z zamykającą tabelę Huescą.

W trzecim wtorkowym spotkaniu czwarte Getafe zremisowało na wyjeździe z Espanyolem Barcelona 1:1. Goście mają 47 pkt. W środę i czwartek stratę spróbują zmniejszyć Alaves (44), Valencia i Sevilla (po 43). Cztery pierwsze lokaty w Hiszpanii premiowane są awansem do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

30. kolejka Primera Division:

wtorek

Villarreal - Barcelona 4:4

Atletico Madryt - Girona 2:0

Espanyol - Getafe 1:1

środa

Athletic Bilbao - Levante

Eibar - Rayo Vallecano

Huesca - Celta Vigo

Valencia - Real Madryt

czwartek

Sevilla - Alaves

Leganes - Real Valladolid

Real Sociedad - Betis Sewilla