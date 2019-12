Hiszpański szlagier rozczarował. Real może czuć niedosyt

"Niech wygra futbol". El Clasico w cieniu protestów Czekać trzeba... czytaj dalej » Pierwotnie El Clasico miało zostać rozegrane 26 października, jednak ze względu na protesty w stolicy Katalonii zdecydowano się przełożyć spotkanie. Padło na 18 grudnia, ale sytuacja w mieście nadal jest napięta, dlatego wzmożono środki bezpieczeństwa. Główna obawa – wtargnięcie separatystów na murawę.

Dlatego stadionu i jego okolic strzegło łącznie ponad trzy tysiące policjantów i pracowników ochrony. Na dodatek obie ekipy zostały zakwaterowane w tym samym hotelu, a ich autobusy wyjechały w kierunku stadionu o tej samej godzinie.

Przed 243. El Clasico Barcelona wyprzedzała Real w tabeli tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. W poprzedniej kolejce zespoły Ernesto Valverde i Zinedine'a Zidane'a zremisowały swoje mecze z Realem Sociedad i Valencią.

Obie strony miały szanse

Pierwsze 25 minut to duża przewaga Realu. Królewscy grali wysoko pressingiem, szybko odbierali piłkę rywalom i od razu ruszali z atakiem. Ich pierwsza składna akcja od razu zakończyła się strzałem, jednak Karim Benzema uderzył niemal w środek bramki i Marc-Andre ter Stegen nie miał problemu ze złapaniem piłki. Następnie stworzyli zagrożenie po szybko rozegranym rzucie rożnym zakończonym uderzeniem głową Casemiro, ale tym razem piłkę z linii bramkowej wybił Gerard Pique.

To również Casemiro w 26. minucie oddał potężny strzał z 25 metrów, po którym Ter Stegen z trudem wybił futbolówkę na rożny. Później do głosu doszła Barcelona. Thibaut Courtois niepewnie interweniował i wybił piłkę pod nogi Lionela Messiego – Argentyńczyk strzelił, ale w odpowiednim miejscu i czasie znalazł się Sergio Ramos. Z kolei kolejną szansę zmarnował Jordi Alba – tym razem Messi popisał się fenomenalną wrzutką, której na gola nie potrafił zamienić hiszpański obrońca.

W samej końcówce przypomniał o sobie Real – z dystansu strzelali m.in. Gareth Bale i Federico Valverde. Jednak piłkarze schodzili na przerwę bez trafienia na koncie.

Źródło: Getty Images Messi był dobrze pilnowany przez obrońców

Piłki na boisku

Druga odsłona zaczęła się podobnie – Królewscy zepchnęli Barcelonę do defensywy, ale tym razem rzadko dochodzili do sytuacji strzeleckich. Jeszcze mniej pokazywali gospodarze, którzy przegrywali walkę w środku pola. Widząc to, szkoleniowiec Katalończyków wprowadził Arturo Vidala w miejsce Nelsona Semedo. Problem w tym, że za wiele to nie zmieniło – inicjatywa nadal należała do przyjezdnych.

Niesamowity lot i gol Ronaldo. Juventus z kompletem punktów Juventus wygrał... czytaj dalej » W okolicach 56. minuty sędzia na chwilę przerwał mecz. Na boisko zostało wrzuconych kilkanaście piłek. Stewardzi szybko poradzili sobie z tym problemem. Na szczęście do poważniejszych incydentów nie doszło.

Bale mógł być bohaterem

W końcu goście przeprowadzili dwie akcje, a obie wykończył Bale. Najpierw piłka po jego uderzeniu minęła bramkę, a w 72. minucie znalazła się w siatce po strzale z bliskiej odległości. Niestety dla Walijczyka sędzia Alejandro Hernandez od razu zasugerował się decyzją liniowego, który wskazał na pozycję spaloną Ferlanda Mendy'ego – to Francuz podawał do Bale'a. Powtórki pokazały, że arbiter miał rację.

Katalończycy męczyli się. Messi był praktycznie odcięty od podań, a Luis Suarez i Antoine Griezmann snuli się po murawie i byli niewidoczni. Za tego ostatniego na boisko wszedł 17-letni Ansu Fati, który niedawno był bohaterem spotkania Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan. Młokos starał się, próbował się pokazywać, ale co z tego, skoro jego koledzy nie potrafili utrzymać się przy piłce.

Mecz zrobił się nudny i pomimo doliczonych pięciu minut żadna ze stron nie zdołała umieścić futbolówki w bramce.

FC Barcelona - Real Madryt 0:0



FC Barcelona: Ter Stegen – N. Semedo (55. Arturo Vidal), Piqué, Lenglet, Alba – Roberto, Rakitić, F. de Jong – Messi (C), L. Suárez, Griezmann (83. Fati)



Real Madryt: Courtois – Carvajal, Varane, Ramos (C), F. Mendy – Valverde (80. Modrić), Casemiro, Kroos – Bale, Benzema, Isco (80. Rodrygo)