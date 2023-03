"Ekstaza na Camp Nou!", "Barcelona ma tytuł niemal w kieszeni"

"Ekstaza na Camp Nou!" - podsumował niedzielny mecz kataloński dziennik "Mundo Deportivo". Odnotował, że szał radości wśród zawodników Barcy i jej kibiców jest dowodem na to, że odzyskanie prymatu w kraju jest już bardzo bliskie.



Magiczne dotknięcie Lewandowskiego. Barcelona zrobiła potężny krok do mistrzostwa Wielkie emocje w... czytaj dalej » Komentatorzy wskazują, że kluczowym momentem meczu był wyrównujący gol dla Barcelony, zdobyty przez Sergiego Roberto tuż przed przerwą.



"To był ważny moment spotkania, który podciął skrzydła zespołowi Realu Madryt. Strata bramki tuż przed zejściem do szatni zawsze odbiera motywację i wpływa na morale" - oceniło radio Cadena SER.



W ocenie rozgłośni z Madrytu niedzielne starcie przebiegało pod dyktando gospodarzy.



"Na Camp Nou gracze Barcelony robili wszystko, aby przejąć kontrolę nad meczem i już na własnym terenie zapewnić sobie bezpieczną przewagę nad Realem, co doprowadzi ją do tytułu mistrzowskiego. I udało się" - podsumowało radio Cadena Ser.

Docenili wkład Lewandowskiego

Hiszpańscy reporterzy odnotowali, że duży wkład w niedzielną wiktorię Dumy Katalonii miał Robert Lewandowski, choć przez większą część spotkania był osamotniony w ataku. Odnotowują jednak dużą aktywność polskiego napastnika, szczególnie w drugiej połowie.



Transmitujące El Clasico Radio Marca przypomina, że polski napastnik mógł strzelić efektowną przewrotką jedną z najpiękniejszych bramek tegorocznego sezonu, a później popisał się także nieszablonowym zagraniem piętą w akcji, która zakończyła się drugim trafieniem gospodarzy.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski w El Clasico

Dziennik "AS" odnotowuje dobrą postawę Realu szczególnie w końcówce spotkania. Zauważa, że nieuznany gola Marco Asensio pod koniec meczu mógł zniechęcić Królewskich, którzy musieli na Camp Nou wygrać, by myśleć o dogonieniu gospodarzy w tabeli La Liga, a w doliczonym czasie gry stracili bramkę na 1:2.