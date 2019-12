Incydent podczas El Clasico. "Usiądź i rozmawiaj"

Hiszpański szlagier rozczarował. Real może czuć niedosyt Dwieście... czytaj dalej » Obawy istniały i były uzasadnione. Mecz pierwotnie miał się odbyć 26 października, ale musiał zostać przełożony z powodu starć separatystów z policją. Atmosfera była niezwykle napięta również w środowy wieczór. Nie tylko zwiększono liczbę funkcjonariuszy i ochrony obecnej na stadionie i w jego okolicach, ale ze względów bezpieczeństwa zakwaterowano piłkarzy Barcelony i Realu Madryt w jednym hotelu. W dniu meczu obie ekipy udały się autokarami na Camp Nou o tej samej godzinie.

"Hiszpanio, usiądź i rozmawiaj"

Na szczęście w trakcie spotkania obyło się bez poważniejszych incydentów. Nikt nie wbiegł na murawę, a skończyło się na kilkunastu piłkach wrzuconych na boisko około 56. minuty. Na futbolówkach w żółtym kolarze widniał napis "Usiądź i rozmawiaj", co było skierowane do hiszpańskiego rządu. Była to akcja zorganizowana przez kibiców domagających się autonomii Katalonii. Mecz został przerwany na dwie minuty.

Źródło: Getty Images Hiszpanio, usiądź i rozmawiaj

Identyczne flagi i transparenty widniały na niemal całym stadionie. "Hiszpanio, usiądź i rozmawiaj" – można było przeczytać. Nie zabrakło również transparentów z napisem "Wolność" oraz kartoniady w żółto-czerwonych barwach nawiązujących do flagi Katalonii – Senyery.

Źródło: Getty Images Kibice Barcelony chcą autonomii Katalonii

Po meczu fani pożegnali piłkarzy gwizdami. Wszystko dlatego, że Barcelona ewidentnie rozczarowała. Zwłaszcza w drugiej połowie podopieczni Ernesto Valverde grali zdecydowanie poniżej oczekiwań. Real Madryt stworzył sobie więcej sytuacji podbramkowych, a po uderzeniu głową Casemiro piłkę z linii bramkowej wybił Gerard Pique. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0.