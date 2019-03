Barcelona straciła gola, dopiero potem się rozkręciła

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Ernesto Valverde przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2020 roku, z opcją prolongaty o jeszcze jeden sezon - poinformował w piątek klub lidera hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Nie ujawniono warunków finansowych umowy.

Zwycięstwo Barcelony w 27. kolejce rodziło się w ogromnych bólach. Choć na Camp Nou przyjechała drużyna broniąca się przed spadkiem, a do tego z serią pięciu kolejnych porażek w lidze, długo nie zanosiło się na łatwą wygraną faworytów. Co więcej, to właśnie Rayo, bo o tym zespole mowa, ku zaskoczeniu wszystkich objęło prowadzenie w 24. minucie.

Wychowanek Realu zaskoczył Barcę

"Marca": poniedziałek sądnym dniem Solariego. Brak następców odroczył wyrok Coraz więcej... czytaj dalej » Goście, nastawieni co zrozumiałe na defensywę, wyprowadzili skuteczną kontrę, którą mierzonym strzałem zza pola karnego wykończył Raul de Tomas, wychowanek… Realu Madryt. Dla 24-latka był to jedenasty ligowy gol w tym sezonie.

Gospodarzom jeszcze przed przerwą udało się wyrównać. Z rzutu wolnego dośrodkował Lionel Messi, a celną główką popisał się Gerard Pique.

Powrót do normy

W 50. minucie Jordi Amat zahaczył we własnym polu karnym Nelsona Semedo i sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Messi. Wszystko wróciło do normy. W tym miejscu warto wspomnieć, że przeciwko Rayo Argentyńczyk rozegrał swój 443. ligowy mecz w barwach Dumy Katalonii. Więcej od niego ma tylko Xavi Hernandez (505).



2 - Jugadores del @FCBarcelona_es con más partidos en la historia de @LaLiga:



505 - Xavi Hernández

443 - LIONEL MESSI

442 - Andrés Iniesta



Masía. pic.twitter.com/L2I6qhU3ZW — OptaJose (@OptaJose) March 9, 2019





Barcelona do końca w pełni kontrolowała sytuację, zbytnio nie szarżując w ofensywie. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi w szeregach gości i było 3:1. Po zespołowej akcji rozegranej na jeden kontakt, wynik meczu ustalił Luis Suarez.

Drużyna prowadzona przez Ernesto Valverde prowadzi w tabeli i nad drugim Atletico Madryt ma siedem punktów przewagi.