"Wstyd", "Największe pośmiewisko w historii". W Hiszpanii piszą o "klęsce" Barcelony

Foto: "AS", "Sport", Marca", "L'Esportiu", "Mundo Deportivo" | Video: tvn24

Barcelona gotowa na The Reds

Barcelona gotowa na The Reds

8.05 | Atmosfera w szatni Barcelony musiała być przygnębiająca po takiej porażce. - To koszmarna noc dla nasz wszystkich - przyznał Sergio Busquets. Były też przeprosiny.

Po porażce 0:3 na Camp Nou, na Anfield gospodarze nie mieli innego wyjścia niż rzucenie się od samego początku rewanżu na bramkę rywali. Tak właśnie robili przez kilka pierwszych minut. Przyniosło to efekt w siódmej, kiedy Divock Origi pokonał Marca-Andre ter Stegena. W przerwie na boisku pojawił się Georginio Wijnaldum, który został jednym z bohaterów The Reds. Holender w niecałe trzy minuty zdobył dwie bramki.

Wprawdzie Duma Katalonii potrafiła fragmentami zamknąć rywali na ich połowie, ale skoncentrowani liverpoolczycy w decydujących momentach potrafili odsunąć zagrożenie. Koncentracji zabrakło za to obrońcom gości w 79. minucie. Wówczas Alexander-Arnold wywalczył rzut rożny i zanim rywale zdążyli ustawić się w polu karnym, Anglik wypatrzył niepilnowanego przed bramką Origiego. Ten ustalił wynik spotkania, wywołując euforię na trybunach Anfield. 4:0! Kto by się tego spodziewał? Cud w półfinale Ligi Mistrzów. Liverpool wykiwał Barcelonę Liverpool w... czytaj dalej »

"Niewybaczalny sposób"

Na pewno nie hiszpańscy dziennikarze, którzy w środę nie przebierają w słowach. "Wstyd" - to tytuł "Mundo Deportivo". "Barca bez duszy poniosła klęskę, a Liverpool bez Salaha i Firmino był od niej lepszy" - podkreśla kataloński dziennik.

Jeszcze dosadniej porażkę Barcelony nazywa "Sport". "Największe pośmiewisko w historii" - twierdzi dziennik. "Barca zapisała najczarniejsze karty swojej historii. W niewybaczalny sposób odpadła z Ligi Mistrzów" - uważają dziennikarze. "Czwarty gol ośmieszył wszystkich" - zauważają.

Obie gazety piszą, że ekipa Ernesto Valverde nie wyciągnęła wniosków z ubiegłego roku, gdy mimo zwycięstwa 4:1 na własnym stadionie z Romą, w stolicy Włoch odpadła, przegrywając 0:3. "Zespół powtórzył historię z Rzymu", "Liga Mistrzów jest za duża dla Valverde" - komentują dziennikarze.

"Niczego się nie nauczyli" - podsumowuje kataloński dziennik "L'Esportiu". "Barca została ośmieszona przez Liverpool i zasłużenie odpadła z Ligi Mistrzów. Zespół powtórzył błędy, które wydawały się już zapomniane" - piszą dziennikarze. Trzeci taki przypadek. Liverpool zapisał się na kartach Ligi Mistrzów Piłkarze... czytaj dalej »

Bez trypletu

"Historyczna klęska" - tak odpadnięcie Barcelony w półfinale określa "Marca". Madrycki dziennik podkreśla, że Duma Katalonii miała wszystko przed rewanżem - wysoką zaliczkę, wygraną ligę, perspektywę rozgrywania finału w Hiszpanii, najlepszego piłkarza w składzie, kontuzje po stronie Liverpoolu - a i tak odpadła z Ligi Mistrzów.

"Grzmot na Anfield" - to tytuł dziennika "AS". Barcelona zakończy sezon z co najwyżej podwójną koroną. Poza mistrzowskim tytułem drużyna Valverde zmierzy się jeszcze z Valencią w finale Pucharu Króla.

Liverpool z kolei czeka na swojego przeciwnika w finale na Wanda Metropolitano. Będzie nim Ajax Amsterdam lub Tottenham. Pierwszy mecz w Londynie 1:0 wygrała ekipa z Holandii.

Źródło: "AS", "Sport", Marca", "L'Esportiu", "Mundo Deportivo" Barcelona miała wysoką zaliczkę, ale odpadła

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Divock Origi (7, 79), Georginio Wijnaldum (54, 56).



Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja).

Pierwszy mecz: 3:0 dla Barcelony. Awans: Liverpool.



Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitic (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).