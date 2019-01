Messi uspokoił sytuację. Derby Katalonii dla Barcelony

Barcelona obrała holenderski kierunek. Kolejny piłkarz Ajaksu na liście życzeń Barcelona nie ma... czytaj dalej » Plan był taki, by derby Katalonii odbyły się na Florydzie, w Miami, do czego dążył prezydent La Ligi Javier Tebas. Sprzeciwiały się i piłkarska federacja w Hiszpanii, (RFEF) i związek zawodowy piłkarzy (AFE). Szefowie Barcy ostatecznie oświadczyli, że lepiej ten pomysł porzucić. W niedzielne popołudnie drużyny wybiegły zatem na murawę kameralnego stadionu w Gironie.

Nie minęło 10 minut

Po 20 kolejkach Duma Katalonii miała w dorobku 46 punktów i prowadziła w wyścigu po tytuł mistrza kraju. Rywal zajmował miejsce 12, tracąc do lidera punktów 22. Przepaść.

Nie minęło 10 minut, a goście prowadzili. Miejscowi nie wybili odbijającej się od nogi do nogi piłki, do siatki strzałem lewą nogą spokojnie wpakował ją w zamieszaniu Nelson Semedo. Barcelona od razu chciała więcej, atakowała rywala już w pobliżu jego pola karnego.



Coutinho przed okazją stanął wyborną, by podwyższyć na 2:0 - popędził do kontry, przegrał pojedynek sam na sam z Bono.



Girona też próbowała, często zapędzała się pod bramkę strzeżoną przez Marka-Andre Ter Stegena. Brakowało pomysłów, brakowało pewności siebie. Pod koniec pierwszej części szczęścia i tak była bardzo blisko - uderzenie Perego Ponsa zablokował stojący już za Ter Stegenem Gerard Pique.



Wypoczęty Lionel Messi - którego w ćwierćfinale Pucharu Króla z Sevillą nie było w składzie, a ligowy mecz z Leganes rozpoczął na ławce - próbował pokonać Bono z rzutów wolnych. Albo trafiał w mur albo pudłował.

Spokojnie podciął piłkę

Tuż po przerwie, w minucie 51., Luisa Suareza sfaulował Bernardo Espinosa. Zobaczył za to drugą żółtą kartkę, a po chwili czerwoną. Miejscowi atakowali nawet w dziesiątkę. Wciąż nieskutecznie. Ryzykowali na całego.



Stracili drugiego gola. Jordi Alba popędził lewą stroną, precyzyjnie podał do nadciągającego Messiego, a ten - mając dużo miejsca i czasu, bo nie gonił go nikt - podciął piłkę nad wybiegającym do niego bramkarzem.



Przewaga gości była już bardzo widoczna. Jak Argentyńczyk nie trafił na 3:0? Jak Bono zdołał odbić jego strzał? Nie wiadomo.

21. kolejka

Girona - Barcelona 0:2 (0:1)

bramki:Nelson Semedo (9.), Lionel Messi (68.)