Święto w Barcelonie. Rezerwowy Messi przypieczętował tytuł

Przed meczem na Camp Nou sytuacja była jasna - aby Barcelona już w sobotę zapewniła sobie kolejny mistrzowski tytuł, musiała pokonać Levante. A to dlatego, że wcześniej Atletico Madryt wymęczyło zwycięstwo 1:0 z Realem Valladolid.

Brakowało szczęścia

Na papierze zadanie dla Dumy Katalonii wydawało się więc proste. W pierwszym meczu między tymi drużynami w sezonie 2018/19 Barcelona rozgromiła na wyjeździe ekipę z Walencji aż 5:0. I tym razem należało się spodziewać łatwej przeprawy.

Czarna lista Zidane’a. Może odejść nawet dwunastu piłkarzy To będzie... czytaj dalej » Rzeczywistość okazała się nieco inna. Przez całą pierwszą połowę Barcelona, zgodnie z oczekiwaniami, dominowała na boisku. U gospodarzy szwankowała natomiast skuteczność lub zwyczajnie brakowało nieco szczęścia. Najlepiej wie o tym Philippe Coutinho. Brazylijczyk najpierw z bliska główkował prosto w bramkarza rywali, a w 40. minucie trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę.

Jak trwoga, to do...

Niemoc gospodarzy trwała do 62. minuty. W końcu chwila nieuwagi kosztowała Levante stratę bramki. Prowadzenie Barcelonie dał, tu nie będzie żadnej niespodzianki, Lionel Messi. Pojawił się on tuż po przerwie, zastępując Coutinho. Argentyńczyk może nie oddał zbyt precyzyjnego strzału, ale wystarczyło to, by piłka po ręce Aitora Fernandeza wpadła do siatki.

Święto Barcelonie mógł w 68. minucie zepsuć rezerwowy Jose Morales. W idealnej sytuacji fatalnie jednak przestrzelił.

Jeszcze w 90. minucie serca kibiców Blaugrany zabiły szybciej. Przysnęła defensywa gospodarzy i w słupek trafił Enis Bardhi.

Walczący wciąż o utrzymanie goście ambitnie walczyli choćby i remis. W doliczonym czasie gry w pole karne Barcelony ruszył nawet bramkarz Levante. Nie przyniosło to żadnego efektu.

Duma Katalonii ostatecznie pokonała na Camp Nou Levante 1:0 i zapewniła sobie kolejny mistrzowski tytuł. Nie było to wielkie spotkanie w wykonaniu graczy Ernesto Valverde, ale tego wieczoru nie miało to żadnego znaczenia.