"Kryzys w Europie trwa", " Lewandowski i koledzy będą mieć więcej czasu, by skupić się na lidze"

Barcelona przegrała na Old Trafford z Manchesterem

Komentatorzy radia Cadena SER wskazują, że pomimo zdobytej z rzutu karnego bramki "Lewy" nie zaliczy do udanych sezonu 2022/23 w europejskich rozgrywkach.

Barcelona krytykowana w hiszpańskich mediach

"Drugi rok z rzędu Barca poza burtą w Europie. Teraz Lewandowski i koledzy będą mieć więcej czasu, aby skupić się na walce w lidze hiszpańskiej, w której przewodzą" - podsumowała relację z Manchesteru stołeczna rozgłośnia.

Robert Lewandowski strzela gola na Old Trafford

Komentatorzy Cadena SER odnotowali, że strzał polskiego napastnika z rzutu karnego był jednym z nielicznych uderzeń na bramkę Manchesteru United w czwartkowym meczu. Krytykują zbyt defensywną strategię obraną przez trenera Xaviego Hernandeza na pojedynek, który ekipa ze stolicy Katalonii musiała wygrać po remisie 2:2 przed tygodniem na Camp Nou.



Lewandowski trafił, ale Barcelona żegna się z europejskimi pucharami Robert... czytaj dalej » Z kolei dziennikarze Radia Marca nie szczędzą krytyki pod adresem francuskiego sędziego Clementa Turpina. Wśród błędów arbitra wymieniają m.in. żółtą kartkę dla Roberta Lewandowskiego.



"Faul polskiego napastnika na Casemiro nie odbiegał od ataku Luke'a Shaw'a na Jules'a Kounde. Dziwne, że Lewandowski zobaczył kartkę, zaś angielski obrońca nie został ukarany" - odnotowali komentatorzy madryckiej rozgłośni.



Dziennikarze nie szczędzili też krytyki zespołowi z Barcelony, zarzucając mu małą aktywność w drugiej połowie spotkania.



"Na drugą połowę zespół Barcy wyszedł całkowicie odmieniony. Grał bez przekonania, był zbyt bierny, a bez akcji zagrażających bramce rywala i wreszcie dał się pokonać" - ocenili reporterzy Radia Marca.



Mniej surowy dla podopiecznych Xaviego jest wydawany w stolicy Katalonii dziennik "Mundo Deportivo", w ocenie którego rewanżowe spotkanie w Manchesterze było trudne z powodu absencji Pedriego, Gaviego i Dembele.



"Barcelona poległa na Old Trafford z honorem. We wrześniu znowu pojawimy w europejskich rozgrywkach" - podsumował sportowy dziennik.

