Hat-trick Messiego, asysta bramkarza, gol piętą Suareza. Barcelona zabawiła się z Mallorcą

W 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się z Borussią Dortmund. Jeśli gospodarze wygrają to spotkanie, to zapewnią sobie awans do kolejnej fazy. Mimo tego na treningu nie widać było presji po zawodnikach Dumy Katalonii. Mecz odbędzie się w środę 27 listopada o godzinie 21.

Wyjątkowy wieczór Argentyńczyka rozpoczął się jeszcze zanim rozbrzmiał pierwszy gwizdek. Najlepszy piłkarz roku zaprezentował kibicom Złotą Piłkę, którą w tygodniu osobiście odebrał podczas gali w Paryżu.

Pewne zwycięstwo Realu Madryt. Kolejny świetny występ Benzemy Czwarte z rzędu... czytaj dalej » Camp Nou nagrodziło go brawami, potem robiło to ponownie, gdy zabrał się już do swoich boiskowych obowiązków. Dwa gole strzelił jeszcze w pierwszej połowie. Oba były podobne - po uderzeniach lewą nogą, zza pola karnego, blisko słupka, daleko poza zasięgiem bramkarza.

Ter Stegen z asystą

To było drugie i trzecie trafienie dla gospodarzy. Festiwal bramkowy rozpoczął tego wieczoru Antoine Griezmann. Francuz pokonał golkipera gości sprytną podcinką. Co ciekawe, asystę zaliczył w tej akcji Marc-Andre ter Stegen, błyskawicznie wznawiając grę spod własnej bramki.

Drugi dol Messiego miał sporą wagę, bo padł niedługo po tym, gdy Mallorca za sprawą Ante Budimira zdołała doprowadzić do wyniku 1:2. Mająca ponownie dwubramkowe prowadzenie Duma Katalonii przed przerwą zachwyciła raz jeszcze, gdy składną akcję efektowną piętką wykończył Luis Suarez.



OMG What has Suarez just done :opic.twitter.com/9kIvqkdnTs — Riggers (@UniqueRiggers) December 7, 2019





Mimo kilku błyskotliwych akcji, to nie był idealny mecz Barcelony. Gospodarze potrafili czarować na połowie rywala, ale sami pozwalali jemu na wiele w okolicach własnej szesnastki.

Po zmianie stron Budimir znów wpisał się na listę strzelców, potem kilka razy dobrymi interwencjami musiał popisywać się ter Stegen. Mecz "zamknął" kilka minut przed końcem Messi, który skompletował hat-tricka po podaniu Suareza.

Messi podwójnym liderem

Argentyńczyk ma na koncie dwanaście bramek w sezonie, o jedną więcej od Karima Benzemy, który w sobotę trafił raz w wygranym przez Real Madryt 2:0 spotkaniu z Espanyolem. Barcelona ma tyle samo punktów co Królewscy, ale jest liderem dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Do starcia tych drużyn dojdzie 18 grudnia w stolicy Katalonii.

Barcelona - Mallorca 5:2

Messi (17.), (41.), (83.), Griezmann (7.), Suarez (43.) - Budimir (35.), (64.)