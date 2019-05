Najstarsza jedenastka w historii. Trener Barcelony postawił na doświadczenie

RELACJA Z 1/2 FINAŁU LIGI MISTRZÓW: FC BARCELONA - LIVERPOOL 3:0

Barcelona znokautowała. Liverpool straszył, ale padł na Camp Nou Półfinałowa... czytaj dalej » Aż siedmiu piłkarzy Barcelony z wyjściowego składu w środowym meczu ma co najmniej 30 lat. To:Jordi Alba, Gerard Pique, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitić, Luis Suarez i Lionel Messi.

Dla porównania w barwach gości tylko James Milner był po 30. urodzinach (ma 33 lata).

Piłkarze z Katalonii najstarsi

Spośród tegorocznych półfinalistów Ligi Mistrzów Barcelona ma też najstarszą kadrę, ze średnią wieku 27 lat i 213 dni.

Na drugim biegunie jest oczywiście Ajax Amsterdam - 24 lata i 147 dni. Wicemistrzowie Holandii pod tym względem bardzo wyróżniają się na tle pozostałych ekip.

Tottenhamowi (27 lat i 19 dni) i Liverpoolowi (27 lat i 9 dni) w tym zestawieniu zdecydowanie bliżej do Dumy Katalonii.