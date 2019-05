600. gol Messiego. Dokładnie 14 lat po pierwszym

Barcelona bez wątpienia była faworytem, ale lania które sprawiła Liverpoolowi trudno było się spodziewać. Strzelanie zaczął Luis Suarez, a później wszystkich swoim blaskiem przyćmił Messi.

Pierwsze trafienie to formalność, Argentyńczyk po prostu dobił uderzenie w poprzeczkę Urugwajczyka, ale już niedługo później pokazał pełnię kunsztu. Na kilka minut przed zakończeniem spotkania filigranowy napastnik idealnie przymierzył z rzutu wolnego z około 25 metrów. Camp Nou oszalało z radości, a piłkarze Liverpoolu mogli tylko spuścić głowy. Licznik Messiego wskazał 600.

Źródło: Getty Images Messi świętuje jubileuszowe trafienie

Zaczęło się od podania Ronaldinho

Kapitan FCB na swój dorobek pracował co do dnia 14 lat. Premierowe trafienie dla klubu, w którym występuje od początku kariery zanotował 1 maja 2005 roku. Wtedy podawał mu legendarny Brazylijczyk Ronaldinho.

Od tamtych wydarzeń minęło 5113 dni. Argentyńczyk rozegrał w tym czasie 683 mecze, co oznacza, że wypracował średnią 0,9 gola na mecz.



600 - Lionel Messi has scored his 600th goal for @FCBarcelona in all competitions, exactly 14 years ago since his first goal against Albacete on 1st May 2005. Genius. pic.twitter.com/36p8n4itXW — OptaJose (@OptaJose) 1 maja 2019

W historii Barcelony zapisał się już dawno. Dość powiedzieć, że drugi najlepszy strzelec w dziejach klubu - Cesar Rodriguez - uzbierał 232 gole.

Podawał Dani Alves, cierpiała Sevilla

Barcelona znokautowała. Liverpool straszył, ale padł na Camp Nou Półfinałowa... czytaj dalej » Co naturalne, Messi najczęściej, bo aż 417 razy, trafiał w rozgrywkach hiszpańskiej ekstraklasy. 112 trafień zanotował w Lidze Mistrzów, dokładnie 50 w Pucharze Hiszpanii, 13 w Superpucharze tego kraju, trzy dorzucił w Superpucharze Europy i pięć w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Ulubioną "ofiarą" Argentyńczyka jest Sevilla, której bramkarzy pokonywał 36 razy. Najwięcej razy, dokładnie 42, asystował mu Dani Alves.

Uwagę może przykuwać jeszcze jedna statystyka. Z 600 goli Messi aż 491 strzelił lewą nogą. To prawie 82 proc.

W miniony weekend, w rywalizacji Juventusu z Interem, 600. bramkę w karierze klubowej zdobył również Cristiano Ronaldo. Portugalczyk na swój dorobek pracował w barwach Sportingu, Manchesteru United, Realu Madryt i właśnie Starej Damy.

Barcelona rewanż w Liverpoolu rozegra we wtorek 7 maja.