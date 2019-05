Przerwana radość Messiego. Dostało się kibicom

600. gol Messiego. Dokładnie 14 lat po pierwszym To był kolejny z... czytaj dalej » Messi był najlepszym zawodnikiem hitowego półfinału Ligi Mistrzów. Rywale, zresztą jak zwykle, mieli z nim ogromne problemy. Robili, co mogli, by go zatrzymać. Udawało się dość długo, w końcu, w drugiej połowie, skapitulowali.

To właśnie on dwukrotnie podwyższał po zmianie stron rezultat, dzięki czemu Katalończycy udadzą się na wtorkowy rewanż z pokaźną zaliczką.

Ręce przy ustach

Po spotkaniu dziennikarzy najbardziej interesowała sprawa gestu, jaki Argentyńczyk wykonał po golu na 2:0. Wówczas, stojąc przed jedną z trybun, zasłonił twarz i pokiwał palcem w kierunku siedzących tam kibiców.



Gesto claro de Messi ejerciendo de capitán, aquí se viene para animar, ya habrá momentos para pitar pero no en un momento como este.

Grande el enano pic.twitter.com/0MjjSNRo0w — MessiADICTA (@MDPilar10) 1 maja 2019

Jak się okazuje była to jego reakcja na zachowanie fanów w stosunku do Coutinho. Gdy w drugiej połowie opuszczał plac gry, wielu z nich żegnało go gwizdami, a kiedy jeszcze grał, jego zagrania spotykały się z chłodną reakcją.

- Wykonałem ten gest, bo teraz musimy być jeszcze bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej. Znajdujemy się w decydującym momencie sezonu. To nie najlepszy moment, aby krytykować zawodników. Zamiast tego trzeba okazać wsparcie. Żegnanie w ten sposób schodzącego z boiska piłkarza jest czymś bardzo brzydkim - mówił po meczu Messi.

Źródło: Getty Messi nie podoba się sposób, w jaki traktuje się Coutinho

Brazylijczyk został sprowadzony na Camp Nou właśnie z Liverpoolu za, rekordowe jak na klub, 160 milionów euro. Na razie nie potrafi w pełni pokazać swoich możliwości, co za złe ma mu spora część kibiców.

Palce w uszach Coutinho

Relacje obu stron są napięte od dłuższego czasu. Swoje dorzucił sam piłkarz, który po zdobyciu bramki w rewanżowym meczu ćwierćfinału z Manchesterem United (2:0) stanął przed kibicami i zatkał sobie palcami uszy, pokazując że jest odporny na ich krytykę.

W tym sezonie Coutinho rozegrał we wszystkich rozgrywkach klubowych 51 meczów. Strzelił w nich jedenaście goli i zaliczył pięć asyst.