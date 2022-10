Gole Lewandowskiego w meczu o wszystko Barcelony. Jej sytuacja w Lidze Mistrzów szalenie trudna

RELACJA NA ŻYWO Z MECZU BARCELONA - INTER W EUROSPORT.PL

Przed tygodniem Inter wygrał na San Siro z Barceloną 1:0, a gola na wagę niezwykle cennych trzech punktów strzelił Hakan Carhanoglu. Po tej porażce Duma Katalonii znalazła się pod ścianą. Po trzech kolejkach miała na koncie tylko trzy punkty. Prowadzący Bayern zgromadził dziewięć "oczek", a drugi Inter - sześć. Ewentualna druga porażka z mediolańczykami mogła zamknąć Barcelonie drogę do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Lewandowski i Dżeko bliscy gola

Zieliński z asystą w Lidze Mistrzów, Napoli nadal nie do pokonania Cztery mecze,... czytaj dalej » - Nie sądziłem, że już na tym etapie będziemy grać o wszystko - przyznał przed meczem trener gospodarzy Xavi. - Taka sytuacja sprawia mi ból. Nie mamy innego wyjścia: musimy wygrać. Musimy skuteczniej atakować, nie ma marginesu błędu. Chcemy, aby to był magiczny wieczór - zapowiadał.

W porównaniu z poprzednim meczem zmiany w składach były minimalne. Xavi z przodu postanowił zaufać tym samym zawodnikom, co ostatnio, z Robertem Lewandowskim na czele. Polski napastnik miał sporo do udowodnienia, bo po doskonałym początku sezonu w ostatnich spotkaniach nie błyszczał. Defensorzy Interu w LM i Celty Vigo w La Liga nie pozwolili mu oddać groźnego strzału. Tym razem Polak był blisko trafienia już w 10. minucie, kiedy jego uderzenie głową przed linią bramkową zablokował obrońca.

Wiadomo było, że Barcelona musi atakować, co czyniła od początku konfrontacji. Inter jednak też nie zamierzał się tylko bronić, grając dwoma napastnikami w składzie (Lautaro Martinez i Edin Dżeko). O tym, jak niebezpieczny jest to zespół, miejscowi kibice przekonali się w 17. minucie. Wówczas gola powinien strzelić Dżeko. Chorwat uderzył z bliskiej odległości, piłka jednak odbiła się od poprzeczki, potem od linii bramkowej i wyszła w pole.

Gol dla Barcelony

W 22. minucie zakotłowało się na boisku, kiedy po raz kolejny faulowany był Lewandowski i niemal wszyscy piłkarze obu drużyn mieli sobie coś do wyjaśniania. Sędzia Szymon Marciniak poradził sobie z tym zamieszaniem.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski nie ma łatwego życia w Lidze Mistrzów

Przez większość pierwszej połowy Barcelona wyprowadzała zróżnicowane ataki, aktywny był "Lewy", jednak sukcesu ciągle nie było. W 37. minucie polski napastnik urwał się na lewym skrzydle, idealnie dośrodkował do Raphinhii, ale Brazylijczyk fatalnie przestrzelił. Trzy minuty później gospodarze w końcu dopięli swego.

Tym razem akcja poszła prawą stroną. Raphinhia wypatrzył wbiegającego w pole karne Sergiego Roberto, ten odegrał wzdłuż bramki do Ousmane Dembele, a Francuz dopełnił formalności. Szał radości na Camp Nou.

Odpowiedź Interu

Niezwykłe spotkanie po meczu Realu w Warszawie Do wyjątkowego... czytaj dalej » Na przerwę miejscowi schodzili więc w dobrych nastrojach. Niedługo po powrocie na boisko miny im jednak zrzedły. Alessandro Bastoni wrzucił piłkę za plecy obrońców Barcelony, Nicolo Barella niespodziewanie znalazł się oko w oko z Marc-Andre ter Stegenem i z zimną krwią pokonał golkipera. Błąd przy tym golu popełnił Gerard Pique, który przy wrzutce złamał linię spalonego.

Barcelona szybko roztrwoniła przewagę i znowu musiała ruszyć do przodu. Na bramkę gości mocno strzelał m.in. Lewandowski. Z kolei Inter bardzo groźnie kontratakował i ter Stegen musiał uwijać się jak w ukropie.

Niemiec świetnie sobie radził, ale w 63. minucie był bezradny po strzale Lautaro Martineza. Argentyńczyk chwilę wcześniej łatwo ograł w polu karnym Erica Garcię.

Gospodarze nie mieli już nic do stracenia. Do końca meczu walczyli bardzo ambitnie i atakowali z wielkim animuszem. Długo brakowało jednak skuteczności. Wyrównanie padło w 82. minucie, a strzelcem gola był Lewandowski. Polak strzelał na raty, piłka odbiła się jeszcze rykoszetem od nogi Bastoniego i wpadła do bramki.

Źródło: Getty Images Barcelona grała z Interem

Barcelona naciskała, ale nadziała się na zabójczą kontrę. Andre Onana daleko kopnął piłkę do Martineza, ten wypatrzył Robina Gosensa, a Niemiec strzelił lewą nogą na 3:2.

Ostatnie zdanie należało do Lewandowskiego, który w 92. minucie strzelił pięknego gola głową po podaniu Garcii. Barcelona ostatecznie zremisowała, ale i tak jest w znacznie gorszej sytuacji od bezpośrednich rywali do awansu.

Zostały jej dwa mecze: z Bayernem i Viktorią Pilzno. Inter zagra z czeską drużyną i monachijczykami.

Mediolańczycy mają w tej chwili o trzy punkty więcej od Barcelony. W przypadku tej samej liczby na koniec, o awansie zadecyduje bilans bezpośrednich spotkań, który przemawia za włoską drużyną.

Barcelona - Inter Mediolan 3:3 (1:0)

Bramki: Dembele (40), Lewandowski (82, 90+2) - Barella (50), Martinez (63), Gosens (89)

Wyniki czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów 2022/23:

środa, 12 października

Grupa A

Napoli - Ajax Amsterdam 4:2

Rangers - Liverpool 1:7

Grupa B

Atletico Madryt - Club Brugge 0:0

Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3

Grupa C

Barcelona - Inter Mediolan 3:3

Viktoria Pilzno - Bayern Monachium 2:4

Grupa D

Sporting CP - Olympique Marsylia 0:2

Tottenham - Eintracht Frankfurt 3:2

wtorek, 11 października

Grupa E

Dinamo Zagrzeb - FC Salzburg 1:1

AC Milan - Chelsea Londyn 0:2

Grupa F

Szachtar Donieck - Real Madryt 1:1

Celtic Glasgow - RB Lipsk 0:2

Grupa G

FC Kopenhaga - Manchester City 0:0

Borussia Dortmund - Sevilla 1:1

Grupa H

Maccabi Hajfa - Juventus Turyn 2:0

Paris Saint-Germain - Benfica Lizbona 1:1