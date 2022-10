"Jestem smutny i zły". Szef Barcelony o klęsce w Lidze Mistrzów

Coś, co zdawało się początkiem pięknej i obiecującej przygody, bardzo szybko zmieniło się w kompletnie nieoczekiwany dramat. Barcelona w czterech kolejkach tegorocznej Champions League zdobyła tylko cztery punkty i w dwóch kolejnych meczach musi liczyć na cud (w tym stratę punktów Interu z Viktorią Pilzno), aby marzyć o dalszej grze w rozgrywkach.

Klub ze stolicy Katalonii po głośnym oknie transferowym i sprowadzeniu latem wielu piłkarzy ze światowego topu miał wrócić do walki o najwyższe cele także w Europie, lecz na ten moment wydaje się, że plany o zdobywanych trofeach nie wyjdą nawet poza Hiszpanię.

I do tego właśnie ogromnego rozczarowania, którym był niemalże decydujący, środowy mecz z Interem, odniósł się Laporta.

- Kiedy myślę o tym meczu, chcę podziękować fanom, którzy w nas wierzyli. Jestem smutny i zły, że nie wygraliśmy, mimo że strzeliliśmy trzy gole. Musimy zmienić teraz nasze nastawienie względem ligi, musimy ciągle walczyć, aby być pierwszymi. Mamy skład i kilku bardzo dobrych zawodników, którzy wygenerowali wielkie oczekiwania. Priorytetowym celem jest na teraz LaLiga, faza grupowa stała się bardzo skomplikowana, ale wolę rozmawiać, gdy będzie po wszystkim - stwierdził w wywiadzie cytowanym przez "Marcę".

Lider Lewandowski

Oczywiście nie mogło też zabraknąć wniosków dotyczących pracy Xaviego. Obecny trener i legendarny piłkarz z klubem jest już od roku, lecz drugi sezon z rzędu w najbardziej prestiżowych rozgrywkach celu minimum, czyli gry na wiosnę, nie spełnia. Mimo to wsparcie z góry ma niezachwiane.

- Pewność siebie jest nienaruszona, i względem Xaviego, i względem zawodników. Możemy rywalizować z wielkimi zespołami w Europie. Widziałeś różnicę z Bayernem między tym rokiem a zeszłym, prawda? Piłkarze muszą dostosować się do systemu, ale Xavi wie wiele, dzięki czemu drużyna może robić postępy. Liga Mistrzów przyniosła wielki cios, lecz musimy wykonać zadanie i w pełni skoncentrować się na lidze. Xavi będzie coraz lepszy i da nam wiele sukcesów - zapewnił działacz obecne stanowisko pełniący trzecią kadencję w karierze.

W trakcie rozmowy Katalończyk pełne wotum zaufania udzielił też Robertowi Lewandowskiemu, czyli największej z gwiazd sprowadzonych do klubu tego lata. Polak z Interem dwoił się i troił, w końcówce strzelił dwa gole, lecz na wygraną z mediolańczykami było to za mało. Jego piłkarskiej klasie absolutnie to nie umniejsza.

- Atmosfera na Camp Nou w środę była wyjątkowa, tak jak i główka Lewandowskiego na 3:3. Oprócz talentu Robert wnosi do zespołu profesjonalizm i wiarygodność. Imponuje postawą lidera, która osobiście bardzo mi się podoba - nie mógł nachwalić się byłego supersnajpera Bayernu.

Robert Lewandowski jednego z goli z Interem strzelił po pięknym uderzeniu głową

Kto wyjdzie silniejszy, a kto zraniony?

Przed Barceloną teraz możliwie najtrudniejszy rywal do wyjścia z kryzysu. W niedzielę zespół zmierzy się w więcej niż prestiżowym El Clasico z Realem Madryt. Oba zespoły po ośmiu kolejkach są na dwóch pierwszych miejscach w tabeli, a dzieli je jedynie bilans bramkowy. Broniący tytułu w Lidze Mistrzów i Primera Division Real zdaje się jednak klubem w kompletnie innym momencie swojej historii niż odwieczny rywal z Camp Nou.

Barca kategorycznie, nawet pomimo trudnej sytuacji w Europie, przed Królewskimi strachu nie odczuwa.

- El Clasico to zawsze bardzo ważny mecz, bo kto wygrywa, ten wychodzi z niego silniejszy, a kto przegrywa, ten wychodzi zraniony. Jeśli wygramy i pozostaniemy na szczycie ligi, to znacząco wzrośniemy. (…) Warto będzie sprawdzić zdolność drużyny do reakcji. Powraca po kontuzji Jules Kounde, liczę więc, że ci zawodnicy, którzy bronią koszulki Barcelony, mają w sobie ducha zwycięzcy. Dla nas to wielka szansa - podkreślił 60-letni prawnik.

Spotkanie Realu z Barceloną od godz. 16:00 w niedzielę 16 października. Relacja tekstowa w eurosport.pl.