Kolejka chętnych po nastolatka. Kwota odstępnego przeraziła Barcę i Real

Największa gwiazda Juventusu Cristiano Ronaldo wyleczył uraz i wrócił do treningów przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Rywalem Starej Damy jest Ajax. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Amsterdamie w środowy wieczór. Rewanż w Turynie 16 kwietnia.

Felix strzelił trzy gole i miał asystę w pierwszym spotkaniu 1/4 finału Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt, w którym jego zespół wygrał 4:2. Trzy dni później zaliczył trafienie i dwie asysty w meczu ligowym z Vitorią Setubal. Po swoich świetnych występach nastolatek znalazł się w świetle reflektorów.

Tyle nie zapłacą

Nowy rekord w Lidze Europy. 19-latek z Benfiki zachwycił piłkarski świat W czwartek w... czytaj dalej » Felix ma kontrakt ważny do 2023 roku. Jak donosi hiszpańska "Marca", zdolnym piłkarzem już od dłuższego czasu interesują się Real Madryt i Barcelona. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy oba kluby nie zamierzają jednak płacić Benfice klauzuli wykupu piłkarza, która wynosi aż 120 milionów euro. Ich zdaniem, w tym momencie nie jest wart aż tak wielkiej sumy.

Klubem, który mocno włączył się do gry o Felixa jest Juventus Turyn. Dyrektor sportowy mistrzów Włoch Fabio Parataci jest w bardzo dobrych relacjach z menedżerem 19-letniego Portugalczyka Jorge Mendesem. To oni stali za transferem do zespołu Starej Damy Cristiano Ronaldo i Joao Cancelo.

Podchody Juventusu

Jeden z najpotężniejszych agentów piłkarskich był widziany na meczu Juventusu z Udinese i jak poinformowali dziennikarze z Calciomercato.com i Sport Mediaset, prowadził rozmowy transferowe w sprawie Felixa.

Dziennik "Marca" podał z kolei, że działacze Juve na początek zaproponowali za utalentowanego zawodnika 75 milionów euro, ale ta oferta została odrzucona. Negocjacje mogą być długie i trudne. Tym bardziej, że na rozwój wydarzeń czekają podobno także Manchester City i jego rywal zza miedzy United oraz Bayern Monachium. Te kluby także miały już sondować możliwości pozyskania Felixa.