Barcelona z pokaźnym zastrzykiem gotówki? Chce sprzedać gwiazdę Manchesterowi United

Włoch przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że transakcja ma opiewać nawet na 85 mln euro. Suma gwarantowana wynosi 75 mln, a resztę stanowią ewentualne bonusy. Romano potwierdził, że oferta ta spełnia oczekiwania Katalończyków. Dodał jednak, że do ustalenia pozostały jeszcze warunki indywidualnego kontraktu z holenderskim pomocnikiem, a ten nadal nie pali się do przeprowadzki.

Lewandowski czeka

Spekulacje dotyczące przyszłości de Jonga nasiliły się po tym, jak nowym szkoleniowcem Manchesteru United został Erik ten Hag. Obaj doskonale znają się jeszcze ze wspólnej pracy w Amsterdamie. Były trener Ajaksu teraz wskazał go, jak główny cel transferowy Czerwonych Diabłów w letnim oknie.

De Jong najchętniej - jak sam przyznaje - pozostałby na Camp Nou, gdzie trafił w lipcu 2019 roku. Barcelona popadła jednak w poważne kłopoty finansowe i zaproponowała mu obniżenie pensji, na co zawodnik nie chce przystać.

Katalończycy mają też duże plany względem wzmocnienia składu przed nadchodzącymi rozgrywkami, a w tym celu muszą pozyskać znaczne środki ze sprzedaży swoich graczy.



Manchester United have reached full agreement with Barcelona for Frenkie de Jong, after further talks. Package worth €85m. Fee guaranteed around €75m plus add-ons. #MUFC



Personal terms, still the issue to be resolved - as Frenkie’s priority is to stay at Barcelona. pic.twitter.com/aTYnV3cHkP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2022





Hiszpański klub sięgnął już po Andreasa Christensena z Chelsea i Francka Kessiego z AC Milan na zasadzie wolnych transferów. Zgodził się również wyłożyć dużą sumę na Raphinhę z Leeds United (58 milionów euro plus 9 milionów w bonusach).

Nadal walczy jednak o Roberta Lewandowskiego, za którego Bayern Monachium oczekuje przynajmniej 50 mln euro i nie chce słyszeć o płatności rozłożonej na raty. Sprzedaż De Jonga pozwoliłaby Katalończykom spełnić żądania mistrzów Niemiec i zamknąć wreszcie przedłużającą się sagę transferową z udziałem polskiego napastnika.