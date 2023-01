Barcelona wymęczyła ligową wygraną

Polak jest zawieszony w rozgrywkach La Liga za czerwoną kartkę, którą dostał w listopadowej konfrontacji z Osasuną. "Lewy" ma jeszcze przed sobą jedno spotkanie pauzy, w przyszłą sobotę z Gironą.

Lewandowski na trybunach

Spotkanie z Getafe oglądał z trybun. Miejscowi kibice na pewno mogli żałować, że nie mógł zagrać. W końcu w ostatnich trzech meczach (dwóch o Superpuchar Hiszpanii i w Pucharze Króla) Lewandowski strzelił cztery gole, a Barca za każdym razem wygrywała.

Polaka w zespole zastąpił po raz kolejny Ansu Fati. Z powodu drobnych urazów w wyjściowym składzie nie wybiegli także podstawowy obrońca Ronald Araujo i pomocnik Frankie de Jong. Ponadto za czerwoną kartkę pauzował Ferran Torres.

Mimo osłabień wydawało się, że Getafe nie będzie w stanie odebrać punktów Barcelonie. Drużyna spod Madrytu w tym sezonie przegrała osiem meczów w La Liga i zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli.

Gol i błąd Pedriego

Barcelona od początku meczu miała zdecydowaną przewagę, ale niewiele z tego wynikało. Piłkarze Getafe byli dobrze ustawieni, grali ambitnie i długo nie pozwalali rywalom na rozwinięcie skrzydeł. Pojedyncze strzały Ousmane Dembele czy Pedriego pewnie bronił David Soria.

Sytuacja zmieniła się w 34. minucie. Wówczas Andreas Christensen przejął piłkę w środku pola, podał na skrzydło do Raphinhi, a Brazylijczyk świetnie dośrodkował do wbiegającego w pole karne Gaviego. Hiszpański pomocnik nie miał problemów z trafieniem do siatki.

Źródło: Getty Images Tak Pedri strzelił gola Getafe

Spacerek Barcelony w Pucharze Króla. Lewandowski z kolejnymi golami Barcelona już w... czytaj dalej » Wydawało się, ze po tym golu gospodarze pójdą za ciosem. Tymczasem wiele nie brakowało, a do przerwy byłby remis. Po fatalnym podaniu Pedriego w kierunku własnej bramki piłkę przejął Borja Mayoral i znalazł się sam na sam z Marc-Andre Ter Stegenem. Niemiecki golkiper dynamicznym wyjściem po raz kolejnym w tym sezonie uratował swoich kolegów.

W drugiej połowie działo się niewiele ciekawego. Piłkarze Dumy Katalonii kontrolowali wydarzenia boiskowe i nie kwapili się do podkręcania tempa. Z kolei goście nie mieli wielu pomysłów na to, jak sforsować obronę rywali. Raz bliski szczęścia był Mayoral, ale nieczysto trafił piłkę głową. W odpowiedzi groźnie strzelał Franck Kessie i to by było na tyle.

Barcelona nadal jest liderem La Liga. Ma w dorobku 44 punkty, o sześć więcej od drugiego Realu Madryt. Królewscy w niedzielę wieczorem rozegrają jednak jeszcze wyjazdowe spotkanie na trudnym terenie z Athletic Bilbao.

Wyniki 18. kolejki La Liga:

Barcelona - Getafe 1:0 (1:0)

Bramka: Pedri (34)

piątek:

Mallorca - Celta Vigo 1:0

sobota:

Rayo Vallecano - Real Sociedad 0:2

Espanyol Barcelona - Betis Sewilla 1:0

Atletico Madryt - Real Valladolid 3:0

Sevilla - Cadiz 1:0

niedziela:

Villarreal - Girona 1:0

Elche - Osasuna Pampeluna 1:1

Athletic Bilbao - Real Madryt



poniedziałek:

Valencia - Almeria