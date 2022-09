Gole Lewandowskiego wprowadziły Barcelonę na szczyt tabeli La Liga

Pierogi zostały w plecaku, koszulki "Lewego" wciąż nie mają. Kibice, którzy w niedzielnym meczu Barcelony z meksykańskim Pumas UNAM w ramach Pucharu Gampera pojawili się na stadionie między innymi po to, by złożyć Polakowi nietypową propozycję wymiany, o zorganizowanej przez siebie akcji opowiedzieli reporterowi TVN24.

Trzeci "miliarder" w Barcelonie. Szalona klauzula odstępnego w kontrakcie 18-latka Gavi to kolejny... czytaj dalej »

BARCELONA - ELCHE: TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL>>>

Duma Katalonii wróciła na krajowe podwórko po rozczarowującym wyjeździe do Monachium na mecz z Bayernem w Lidze Mistrzów. Barcelona, mimo że miała swoje okazje i długo przeważała, przegrała 0:2, ponosząc pierwszą porażkę w sezonie.

Przeciwko swojemu byłemu klubowi gola nie zdołał strzelić Lewandowski, który doskonale wszedł w sezon Primera Division. W pięciu meczach zdobył sześć bramek, a w sobotę nadarzyła się idealna okazja, by ten dorobek jeszcze wyśrubować. Przecież Elche to jedna z najsłabszych drużyn ligi, ekipa, która Barcy nigdy nie pokonała. I Polak doskonale to wykorzystał.

Wyeliminował rywala, dał prowadzenie

Barca od początku dyktowała warunki gry, ale nie było z tego konkretów. Ten przyszedł w 13. minucie, kiedy Lewandowski idealnie wychodził do sytuacji sam na sam, ale w pas złapał go Gonzalo Verdu. Decyzja sędziego mogła być tylko jedna - czerwona kartka dla kapitana Elche. Goście przed startem spotkania mieli zadanie bardzo trudne, a od tego momentu już niemal niewykonalne.

Źródło: Getty Images Gonzalo Verdu fauluje Roberta Lewandowskiego. Kosztowało go to czerwoną kartkę Duma Katalonii miała wszystko, by z rywalem się zabawić, ale dogodnych sytuacji wciąż brakowało. Drużyna nie przypominała tej, która w ostatnich tygodniach po prostu bawiła się z przeciwnikami. Być może dlatego, że trener Xavi namieszał nieco w składzie i wysłał do podstawowej jedenastki kilku piłkarzy zwykle rezerwowych.

W końcu jednak Barca przyspieszyła i błyskawicznie osiągnęła cel. Pedri fantastycznie podał na lewe skrzydło do Alejandro Balde, ten zagrał wzdłuż bramki, gdzie czekał już Lewandowski. Dla Polaka to była bułka z masłem. Siódmy gol w sezonie stał się faktem, znów można było się cieszyć.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski daje Barcelonie prowadzenie

Ekipa Xaviego rozkręciła się i za chwilę cieszyła się ponownie. Znów na lewym skrzydle znalazł się Balde, który tym razem odnalazł w polu karnym Memphisa Depaya. Holender zachował się idealnie - obrócił się z obrońcą na plecach i huknął pod poprzeczkę. Było 2:0.

Bramkarz bohaterem. Natychmiast ruszył po defibrylator po zasłabnięciu kibica Dramatyczne sceny... czytaj dalej » Kolejna akcja i piłka znów znalazła się w siatce. Tym razem strzał Lewandowskiego dobił Pedri, ale Hiszpan był na spalonym, więc wynik się nie zmienił.

Gwizdek sędziego oznajmiający przerwę był najlepszym, co mogło się przytrafić Elche.

Lewandowski bawił się dalej

Po niej koszmar gości trwał, a katem znów był Lewandowski. Krótko po wznowieniu gry w polu karnym Elche zrobiło się wielkie zamieszanie. To Polak oglądał z niewielkiego dystansu, jakby wiedząc, że piłka zaraz spadnie pod jego nogi. I tak się stało, a jego płaski strzał był już tylko podpisaniem wyroku.

Kapitan reprezentacji Polski miał jeszcze jedną świetną okazję, ale dorobku już nie poprawił. W 72. minucie zmienił go Ferran Torres. Więcej goli nie padło.

Sobotnia wygrana była dla Barcelony piątą z rzędu i pozwoliła wskoczyć na fotel lidera Primera Division z 16 punktami. Lewandowski i spółka na szczycie tabeli pozostaną co najmniej do niedzieli, kiedy rozegrane zostaną derby Madrytu między Atletico a Realem.

Lewandowski z ośmioma golami po sześciu kolejkach jest liderem klasyfikacji strzelców.

Barcelona - Elche 3:0 (2:0)

Bramki: Lewandowski (35', 48'), Depay (41')

Czerwona kartka: Gonzalo Verdu (13')