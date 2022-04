Tysiące kibiców z Niemiec, oburzenie w Barcelonie. "Wstyd"

Eintracht zagrał w czwartek mecz niemal perfekcyjny. Aż do doliczonego czasu gry, niesiony żywiołowym dopingiem własnych fanów, prowadził 3:0. Dwa gole stracone w końcówce nic nie zmieniły, niespodzianka stała się faktem.

"Camp Nou bielsze niż kiedykolwiek"

Szok na Camp Nou. Barcelona pożegnała się z Ligą Europy Nie będzie... czytaj dalej » Obraz meczu był sensacyjny, ale nie mniej zaskakujące było to, co działo się tuż po ostatnim gwizdku. Miejscowi fani wściekli opuścili obiekt, a pozostali na nim przyjezdni, by świętować sukces. To była prawdziwa fiesta, bo jak szacują hiszpańskie media, kibiców Eintrachtu było na trybunach ponad 20 tysięcy.

"Camp Nou bielsze niż kiedykolwiek. Wspaniała niemiecka impreza na trybunach" - pisze o sytuacji "Marca".

- Atmosfera na trybunach nam nie pomogła. Wyglądało to jak finał rozgrywek, gdzie pula biletów była równo podzielona między kibiców obu drużyn. Jasnym jest, że to pomyłka po stronie naszego klubu - stwierdził po meczu trener Barcelony Xavi.

Do sytuacji odniósł się też prezes Laporta. I tu padły mocniejsze słowa.

- To wstyd, którego nie możemy powtórzyć. Mamy już informację, co się stało. To oburzające i haniebne - mówił.

Laporta został również zapytany, co może zrobić, by podobnych sytuacji uniknąć w przyszłości, ale o konkretach nie chciał mówić, zasłaniając się "zbieraniem informacji z działu sprzedaży biletów".

- Widziałem dziś mnóstwo fanów gości, czym byłem zawstydzony i za co przepraszam. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Podejmiemy wszelkie środki, by nigdy się to nie powtórzyło. Wyjaśnimy to - podkreślił.

Źródło: Getty Images Camp Nou opanowane przez kibiców Eintrachtu Frankfurt

Wyniki 1/4 finału Ligi Europy (gwiazdka - awans):



czwartek, 14 kwietnia

Atalanta Bergamo - RB Lipsk* 0:2 (0:1); pierwszy mecz 1:1

Olympique Lyon - West Ham United* 0:3 (0:2); 1:1

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt* 2:3 (0:2); 1:1

Rangers FC* - SC Braga 3:1 po dogr. (2:1, 2:0); 0:1



półfinały (28 kwietnia i 5 maja)

RB Lipsk - Rangers FC

West Ham United - Eintracht Frankfurt



Finał - 18 maja w Sewilli