Kolejna kontuzja, szósta w tym roku. Długa przerwa piłkarza Barcelony

Barcelona przypieczętowała awans. Borussia bez szans na Camp Nou W meczu 5.... czytaj dalej » Dembele z pewnością chciał pokazać się z jak najlepszej strony w środowym starciu 5. kolejki Ligi Mistrzów z Borussią. To właśnie z niej dwa i pół roku temu trafił do Barcelony za 105 milionów euro.

Tymczasem mecz zakończył się dla Francuza już po 26 minutach. Wprawdzie murawę opuszczał o własnych siłach, ale schodził z płaczem, zdając sobie sprawę z tego, że uraz jest poważny.

Potwierdziły to piątkowe badania medyczne. Dembele naderwał mięsień dwugłowy prawego uda. "Jego absencja może potrwać około dziesięć tygodni" - czytamy w komunikacie katalońskiego klubu.

Oznacza to, że 22-letni piłkarz będzie gotowy do gry dopiero w okolicach 23-24. kolejki Primera Division i pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów.



UPDATE: @Dembouz is expected to be out for two and a half months.



All the details https://t.co/GlWIr02YNy — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2019





Pechowiec to mało powiedziane

Reprezentanta Francji prześladuje istny pech na Camp Nou. To jego szósta kontuzja w 2019 roku, z czego trzecia mięśniowa. Łącznie odkąd jest zawodnikiem Blaugrany miał już ich dziewięć.

- Cóż mogę powiedzieć? Nie jestem lekarzem. On jest inny od wszystkich, jest wybuchowy w swojej grze. Problemy z czegoś wynikają - powiedział trener Dumy Katalonii Ernesto Valverde.

Źródło: EPA/ENRIC FONTCUBERTA Dembele znowu odpocznie od gry

- Lekarze i sam Dembele muszą znaleźć przyczynę i poszukać rozwiązania. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia - dodał napastnik mistrzów Hiszpanii Luis Suarez.

W tym sezonie Francuz na murawie spędził jedynie 492 minuty, co złożyło się na dziewięć meczów i jednego gola.