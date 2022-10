Koledzy z Bayernu zaczepili Lewandowskiego

Mecz FC Barcelona - Bayern na Camp Nou zostanie rozegrany 26 października. Początek o godzinie 21. Relacja tekstowa na żywo w eurosport.pl.

Po czterech kolejkach Katalończycy mają zaledwie cztery punkty w grupie C i wyprzedzają tylko pozostającą z zerowym dorobkiem Viktorię Pilzno.

Podopieczni trenera Xaviego Hernandeza w dwóch meczach z Interem zdobyli jeden punkt (0:1, 3:3), co może mieć ogromne znaczenie dla losów awansu. A gdyby nie dwa gole Lewandowskiego w ostatnim starciu z mediolańczykami, w tym na 3:3 w doliczonym czasie gry, to Barcelona już straciłaby wszelkie szanse. Barcelona liczy na cud w Lidze Mistrzów. Hiszpanie wierzą, wymieniają powody Robert... czytaj dalej »

Przesłanie do Lewandowskiego

Pewny awansu do 1/8 finału z tej grupy jest już Bayern. Były klub kapitana reprezentacji Polski zgromadził komplet 12 punktów. W pierwszym spotkaniu z Barcą monachijczycy zwyciężyli u siebie 2:0, a przed potyczką w Katalonii emanują pewnością siebie i są w doskonałych humorach.

We wtorek Thomas Mueller nagrał wiadomość skierowaną do swojego byłego kolegi z zespołu, przestrzegając, co go czeka. W materiale wideo opublikowanym na Instagramie wzięli udział również inni gracze Bayernu zachęceni przez niemieckiego pomocnika. Przez ostatnie osiem lat Mueller tworzył z Lewandowskim kapitalny duet na boisku. Teraz są jednak po różnych stronach barykady i nie ma miejsca na sentymenty.

Podobnie do tej rywalizacji podchodzą inni gracze, z którymi nasz reprezentant miał okazję grać w zespole z Monachium.



Thomas Müller on Instagram: Lewy, we're comingpic.twitter.com/STsyFyGSlc — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) October 25, 2022





- "Lewy" był rozpieszczany w Bayernie, zawsze grał przynajmniej w 1/8 finału Ligi Mistrzów, często jeszcze dalej. Ale teraz nie możemy już brać tego pod uwagę, nie będziemy mu niczego ułatwiać - podkreślił przed potyczką na Camp Nou Leon Goretzka.

Barcelona znajduję się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż nawet zwycięstwo z Bayernem może jej nic nie dać w kontekście awansu. W środę Katalończycy muszą też liczyć na to, że Inter nie wygra u siebie z Viktorią. Środowe spotkanie mediolańczyków z czeskim zespołem rozpocznie się o 18.45, więc Lewandowski i koledzy już przed swoim meczem będą wiedzieć, o co grają.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i Thomas Mueller

Program meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 25 października



grupa E

FC Salzburg - Chelsea Londyn (godz. 18.45)

Dinamo Zagrzeb - AC Milan (21.00)



grupa F

Celtic Glasgow - Szachtar Donieck (21.00)

RB Lipsk - Real Madryt (21.00)



grupa G

Sevilla - FC Kopenhaga (18.45)

Borussia Dortmund - Manchester City (21.00)



grupa H

Benfica Lizbona - Juventus Turyn (21.00)

Paris Saint-Germain - Maccabi Hajfa (21.00)



środa, 26 października



grupa A

Ajax Amsterdam - Liverpool (21.00)

Napoli - Rangers FC (21.00)



grupa B

FC Brugge - FC Porto (18.45)

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen (21.00)



grupa C

Inter Mediolan - Viktoria Pilzno (18.45)

Barcelona - Bayern Monachium (21.00)



grupa D

Tottenham Hotspur - Sporting Lizbona (21.00)

Eintracht Frankfurt - Olympique Marsylia (21.00)