"Sięgnęliśmy dna, jako pierwszy mogę odejść"

1:4 w pierwszej połowie i 1:4 w drugiej - nawet najstarsi kibice Barcelony nie pamiętają drugiego tak fatalnego występu swojej drużyny. To była historyczna klęska w Lidze Mistrzów. W Lizbonie, w starciu z Bayernem zawiodły wszystkie formacje katalońskiej drużyny, w tym jej największe gwiazdy, z Leo Messim na czele.

- Czujemy się zdruzgotani, chociaż prawdziwym słowem, którego szukam, jest wstyd. Nie możemy sobie pozwolić na takie występy. I to nie zdarza nam się pierwszy, drugi czy trzeci raz. To jest bardzo bolesne, ale mam nadzieję, że posłuży jakiemuś celowi - powiedział dziennikarzom ze łzami w oczach Pique. Prezydent Barcelony zapowiada wielkie zmiany. "Kilka decyzji już podjęliśmy" Fatalny sezon... czytaj dalej »

"Nikt nie jest niezbędny"

Hiszpański obrońca występujący na Camp Nou od 2008 roku nawiązał do poprzednich edycji Champions League i odpadnięciach z rozgrywek po klęskach: w ubiegłym roku z Liverpoolem (0:4) i dwa sezony wcześniej z Romą (0:3). Ocenił też, że latem musi się wiele zmienić w Barcelonie.

- Klub potrzebuje zmian i nie odnoszę się tu do trenera czy piłkarzy. Nie chcę nikogo wskazywać - nie przebierał w słowach Pique.

W Hiszpanii nie mają wątpliwości, że piłkarz miał na myśli przede wszystkim obecne szefostwo, na czele z prezydentem Josepem Marią Bartomeu. Ten póki co zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zapadną decyzje personalne w klubie. Nikt już nie ma złudzeń, że szkoleniowcem zespołu przestanie być Quique Setien. Dla dobra klubu gotowy odejść z Barcelony jest także Pique.

- Nikt nie jest niezbędny. Jeśli trzeba, to jako pierwszy mogę odejść, ponieważ sięgnęliśmy dna. Wszyscy musimy przemyśleć wiele spraw i zdecydować, co jest najlepsze dla klubu, bo to klub jest najważniejszy - podkreślił 33-letni obrońca, którego kontrakt wygasa za dwa lata.

Zdaniem dziennikarzy, jeśli w klubie nie zostaną wprowadzone duże zmiany, to latem przyszłego roku odejdzie Leo Messi, któremu wtedy wygaśnie kontrakt na Camp Nou.

Najgorzej od 12 lat

Zakończony sromotną porażką mecz zakończył najgorszy sezon Barcelony sezon od 2008 roku. Zarówno wtedy, jak i teraz klub nie zdobył żadnego trofeum. Media w Hiszpanii twierdzą, że katastrofa w Lizbonie to efekt licznych błędów popełnionych w ostatnich miesiącach w zarządzaniu klubem i drużyną.



Barcelona - Bayern 2:8 (1:4)

David Alaba (7-samob.), Luis Suarez (57) - Thomas Mueller (4, 31), Ivan Perisic (22), Serge Gnabry (28), Joshua Kimmich (63), Robert Lewandowski (82), Philippe Coutinho (85, 89)