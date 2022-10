Lewandowski już szykował się do karnego. Kontrowersja w meczu Barcelony

Dobiegała końca pierwsza połowa, Barcelona przegrywała 0:2. W końcu udało się wypracować jej dogodną sytuację. Do podania w pole karne wybiegł Robert Lewandowski. Polak walczył o piłkę z Matthijsem de Ligtem i po kontakcie z Holendrem upadł na murawę. Sędzia szybko wskazał na jedenasty metr.





De Ligt whistled for a penalty and given a yellow for a foul on Lewandowski. pic.twitter.com/rNWtBcTE1T — Lilian Chan (@bestgug) October 26, 2022

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski upadł w polu karnym po starciu z Matthijsem de Ligtem Źródło: Getty Images Początkowo Matthijs de Ligt ukarany został żółtą kartką, a Bayern rzutem karnym

Piłkarze Barcelony cieszyli się z pierwszego rzutu karnego w tym sezonie, mieli szanse na powrót, piłkę w rękach trzymał już Lewandowski. Wtedy nastąpił jednak zwrot akcji. Arbiter Anthony Taylor otrzymał sygnał od sędziów VAR i postanowił przeanalizować sytuację na monitorze.

Nie tylko porażka sportowa. Barcelona krok od czarnego scenariusza Barcelona żegna... czytaj dalej » Zastanawiał się kilkanaście sekund, po czym wrócił na murawę i zdecydowanym ruchem cofnął decyzję, jednocześnie anulując de Ligtowi pokazaną wcześniej żółtą kartkę. Na Camp Nou rozległy się gwizdy. Wyraźnie rozczarowany był także Lewandowski.

Czego dopatrzył się Anglik? Najpewniej zauważył, że gracz Bayernu w którymś momencie lekko dotknął piłkę. Nie bez znaczenia mógł być też fakt, że Lewandowski wyraźnie włożył nogę przed holenderskiego obrońcę i sam mógł go wcześniej kopnąć.

Kontrowersji nie brakuje

To kolejna sporna sytuacja z udziałem polskiego zawodnika w tym sezonie. Barcelona nie otrzymała rzutu karnego także w El Clasico, gdy w jednym ze starć Lewandowski przewrócił się w polu karnym.

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło też w pierwszym meczu Katalończyków z Interem w Lidze Mistrzów. Arbiter nie zdecydował się podyktować jedenastki, gdy piłkę ręką dotknął gracz włoskiej drużyny. Mediolański klub wygrał tamto spotkanie 1:0.

Barcelona - Bayern Monachium 0:3

Bramki: Mane (10), Choupo-Moting (31), Pavard (90+4)