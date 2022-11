Barcelona - Almeria: wynik meczu i relacja na żywo

FERRAN TORRES! Zaspała obrona gości! Bramka jest jednak zaczarowana! Torres dziubnął tylko piłkę trzy metry przed bramką, ale nie wystarczyło to, by skierować ją do siatki!

Pedri wzdłuż bramki! Żaden z jego kolegów nie przeciął podania! To równałoby się wpakowaniem piłki do bramki. Coraz bliżej objęcia prowadzenia jest Barcelona.

@LaLiga Player of the Month for October! Congratulations, @lewy_official ! pic.twitter.com/uY7maaofTK

A skoro już jesteśmy przy "Lewym", to został on wybrany Piłkarzem Października w lidze hiszpańskiej.

- Wiele razy walczyliśmy przeciw sobie i zawsze było to dla mnie wielkie wyzwanie. Teraz jesteśmy kolegami z drużyny i jest dla mnie nie tylko doskonałym zawodnikiem, który wygrał wszystko, co mógł. Jest też wspaniałym kolegą, który bardzo mi pomógł w moich pierwszych dniach w Barcelonie - powiedział o Pique Robert Lewandowski.

20:31

Pique to wychowanek Barcelony. W 2004 roku trafił do Manchesteru United, ale po czterech latach spędzonych w klubie z Premier League powrócił do Blaugrany. Do tej pory w jej barwach rozegrał aż 396 meczów w Primera Division. Z Barceloną zdobył wszystko, co było do zdobycia. W reprezentacji Hiszpanii rozegrał 102 spotkania, w których strzelił pięć goli.