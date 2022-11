Słodko-gorzki wieczór Lewandowskiego. Barcelona liderem

BARCELONA - ALMERIA: RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL>>>

Sobotni wieczór na Camp Nou był wyjątkowy. I wcale nie chodzi o to, że Barca grała o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu i fotel lidera La Liga. Ten wieczór musiał należeć do Gerarda Pique, klubowej legendy, która meczem z Almerią żegnała się z zawodową karierą.

Pique na emeryturze nie będzie się nudził. Plany ma bardzo ambitne Gerard Pique... czytaj dalej » I rzeczywiście, na mecz cała ekipa Blaugrany wyszła w koszulkach z numerem 3 i nazwiskiem Pique. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było kilka pamiątkowych zdjęć, kilka czułych uścisków. Swój moment w tych chwilach miał też Lewandowski, który zaprezentował kibicom nagrodę dla najlepszego piłkarza października w La Liga.

Po wszystkich tych uroczystościach można było grać.

Niefortunny początek Lewandowskiego

I zaczęło się wszystko zgodnie z planem. Barcelona ruszyła na rywala i błyskawicznie mogła objąć prowadzenie. Po pięciu minutach Ferran Torres trafił w polu karnym w rękę Kaiky'ego i Duma Katalonii dostała pierwszy w tym sezonie rzut karny. A jak rzut karny to Robert Lewandowski, przecież w Bayernie zasłynął tym, że doprowadził ten element niemal do perfekcji. Ale tym razem wydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego. Polak uderzył płasko, ale zupełnie nieprecyzyjnie. Piłka tylko otarła się o lewy słupek i opuściła plac gry. Było wciąż 0:0, a Lewandowski miał wiele do poprawki.



To nie zdarza się często, ale musimy Wam to przekazać. Robert Lewandowski... nie strzela rzutu karnego!



Gospodarze się nie zrazili, na bramkę Almerii sunął atak za atakiem. Brylował szczególnie Torres, ale wciąż brakowało konkretów. Gol wisiał w powietrzu i niemal pewnym było, że jest wyłącznie kwestią czasu.

Nieporadność ofensywna Barcelony mogła się zemścić w bardzo bolesny sposób. Po niespełna 30 minutach szkolny błąd popełnił Frenkie de Jong, po którego podaniu do Pique sam na sam z Markiem-Andre ter Stegen znalazł się Largie Ramazani. Niemiec dał jednak radę, jego genialna parada uratowała drużynę.

Fatalnie wykonany karny przez Lewandowskiego Już w siódmej... czytaj dalej » 1:0 powinno być w końcu w 40. minucie. Lewandowski idealnie zagrał na wolne pole do Torresa, ale ten w sytuacji sam na sam nie strzelał, odegrał jeszcze do Ousmane'a Dembele, a ten mając niemal pustą bramkę strzelił głową w... lecącego bramkarza Almerii Fernando Martineza. Do przerwy ostatecznie gole nie padły, a gracze ofensywni Barcelony musieli mieć sobie wiele do zarzucenia.

Uniknęli nerwów

Wydawało się, że z każdą kolejną minutą po przerwie Barcelona będzie denerwować się bardziej. Tymczasem impas udało się przełamać błyskawicznie po zmianie stron. Rewelacyjnym przerzutem popisał się Sergio Busquets, a z linii środkowej ruszył Dembele. Francuz ruszył w pole karne, nie dzieląc się piłką i doskonale zrobił. Płaskim strzałem w stronę dalszego słupka dał wreszcie Dumie Katalonii prowadzenie.

Kilka akcji później Dembele otrzymał kolejne wybitne podanie przez pół boiska i miał sytuację sam na sam. Minął już nawet bramkarza, ale nie wiedzieć czemu nie uderzał, zawahał się i pozwolił na powrót obrońcom. Lewandowski tylko sfrustrowany spuścił głowę.

W końcu jednak drugi gol padł. Świetną wrzutką błysnął Jordi Alba, ale zmarnował ją Ansu Fati. Z dobitką natomiast problemu nie miał de Jong. Zegar meczowy ledwo przekroczył godzinę gry, ale piłkarze Almerii mieli dość.

Ostatecznie na 2:0 stanęło. Lewandowski tym razem skończył spotkanie bez gola.

Barcelona wskoczyła na fotel lidera i ma dwa punkty przewagi nad Realem Madryt. Królewscy swój mecz 13. kolejki rozegrają w poniedziałek, na wyjeździe z Rayo Vallecano.

Barcelona - Almeria 2:0 (0:0)

Bramki: Dembele (48'), de Jong (62').